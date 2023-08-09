«Их нужно встряхнуть». Почему депутаты и политики перестали жить войной и какие в этом угрозы — объясняет Николай Давыдюк 9 августа, 20:33 NV Премиум Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Микола Давидюк via Facebook)

Украинские депутаты все более фривольно себя чувствуют и думают о выборах, а вовсе не о войне и заняты открытием бэк-офисов партий в ЕС, пояснил в интервью Radio NV Николай Давыдюк, политолог.

— Я начну с новостей, которые к нам поступают из партии Слуга народа. Накануне вышел с заявлением глава фракции Давид Арахамия. Он сказал, что народный депутат Богдан Торохтий, который ездил отдыхать в Болгарию во время военного положения, должен сложить депутатский мандат и вернуть в бюджет деньги, полученные в качестве компенсации за аренду жилья. Якобы ничего чрезвычайного в этом заявлении нет.

Видео дня

Если бы не одно «но». Буквально неделю назад в большом интервью Давид Арахамия заявил, что отдых Аристова на Мальдивах и отдых Торохтия в Болгарии — это не одно и то же. И поэтому не надо сравнивать. Ни одним словом он не обмолвился о том, что Торохтий должен сложить мандат. Что произошло за неделю?

— Скажем так, количество депутатов, которые где-то отдыхали, растет. И это уже такая дюжина депутатов. Возможно, действительно здесь стоит с точки зрения качества отдыха согласиться с господином Арахамией, что Мальдивы все же не Болгария. Без обид для Болгарии. Они нам очень сильно помогают оружием, а Мальдивы, наоборот, России помогают чипы поставлять. Но мне кажется, что с точки зрения величины чека и количества нулей, наверное, есть разница. Не знаю, ни разу не был на Мальдивах. Но я думаю, что история здесь в общественном резонансе, который начал нарастать.