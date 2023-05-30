Нардеп от Слуги народа во время войны отдыхает за границей и ездит на новом автомобиле за семь миллионов — Bihus.info 30 мая, 23:55 Богдан Торохтий и его жена (Фото:Скриншот видео Bihus.info / YouTube)

Журналисты утверждают, что нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий во время полномасштабной российско-украинской войны ездил на отдых за границу, хотя сам он не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн гривен.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты напомнили о своем расследовании 2020 года, в котором утверждали, что Торохтий был одним из визитеров «офиса теневого куратора» группы депутатов Рады — бизнесмена Ильи Павлюка. Эта группа известна «организованными голосованиями» в пользу различных финансово-промышленных групп, чаще всего в интересах олигарха Рината Ахметова, утверждают в Bihus.Info, подчеркивая, что Торохтий голосовал «согласованно» со всей группой.

Видео дня

Читайте также: Нардепу от Слуги народа Саладухе сообщили о подозрении в недостоверном декларировании

В новом расследовании говорится, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три авто, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко — дочери футбольного тренера Виталия Левченко, бывшей помощницы нардепа Сергея Каплина и бывшей советницы экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По данным журналистов, в июле 2022 года Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за $76 000 и стала владелицей Mercedes-Benz G400 2020 года выпуска (это по меньшей мере $158 800). В декабре 2022 года Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover (около $185 000). Торохтий утверждает, что супруги предзаказали авто еще в 2021-м. В марте 2023 года Range Rover «обменяли» на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года (около $185 000). Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем пользуется нардеп Торохтий.

Фото: Коллаж Bihus.info

В Bihus.info, ссылаясь на судебный реест, утверждают, что 23 апреля 2022 года Торохтий пытался выехать за границу, но его не выпустили. Нардеп подал в суд, чтобы обжаловать решение о запрете на выезд, вопрос был решен во внесудебном порядке.

Журналистам удалось идентифицировать один из выездов Торохтия за границу благодаря постам супруги в соцсетях. Торохтий с Левченко находились в Болгарии в августе 2022 года незадолго до второй их годовщины, утверждают в Bihus.info.

В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене. Что касается Болгарии, то Торохтий ответил, что не помнит, ездил ли он туда в августе 2022-го, как и вероятной цели пребывания там. Он также предоставил скриншот, на котором была видна дата создания фото с Левченко в Болгарии якобы в 2021-м, однако журналисты подчеркнули, что метаданные можно изменить.