«Слуги» вне народа. Президентскую фракцию охватила волна скандалов и громких расследований: в чем уличили их фигурантов 9 августа, 14:47 Сюжет Юрий Аристов (слева) и Андрей Холодов (справа) уже потеряли мандаты народных депутатов (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 9 августа, Верховная Рада лишила мандата депутата от Слуги народа Андрея Холодова. Ранее сам он написал соответствующее заявление после того, как журналисты выяснили, что Холодов уже полгода живет за границей. Это далеко не первый скандал в президентской фракции за последние недели и месяцы — ранее без мандата остался Юрий Аристов.

Несколько других депутатов фракции стали фигурантами громких уголовных или журналистских расследований. 3 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия признал, что из нее могут исключить еще нескольких нардепов, если они «не проголосуют за ключевые законы, вытянут карточку, не придут на заседание».

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Арахамия также добавил, что за все время работы 9-го созыва Верхвной Рады из фракции Слуги народа ушли или были исключены 17 человек. «Часть этих людей — не из-за скандалов, а потому, что оказались не готовы брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это 6,75% от первоначального численного состава фракции», — резюмировал он.

8 августа было вручено подозрение бывшему «слуге», нардепу Александру Дубинскому, которого исключили из фракции еще в начале 2021 года. Сейчас Дубинского подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

NV напоминает о новых скандалах, фигурантами которых недавно стали не бывшие, а действующие члены фракции Слуга народа в Верховной Раде.

Анатолий Гунько: дело о масштабном взяточничестве

8 августа стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) разоблачила действующего народного депутата Украины, который «продавал» землю Национальной академии аграрных наук. Позже стало известно, что речь идет о народном депутате от Слуги народа Анатолии Гунько, которого разоблачили "на горячем" - во время получения им первой части взятки в размере $85 тыс.

За деньги нардеп обещал бизнесмену обеспечить предоставление государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Уголовное производство по этому делу открыли по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос о вручении подозрения народному депутату и двум его сообщникам. Согласно санкции статьи, им может грозить лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

На громкое дело уже отреагировали:

глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, который заявил, что политсила не будет никого прикрывать и «никому не даст спрятаться в Феофании в клетчатом одеяле». «В 2019 году все знали, что мы идем менять страну. Мы предупреждали об этом всех, кто хотел быть народным депутатом. Мы говорили, что так, как было раньше, уже не будет. Депутат должен ходить на работу, сам за себя голосовать и бояться закона так же, как и каждый, кто живет в этой стране», — написал Арахамия в Телеграм.

президент Украины Владимир Зеленский, который отметил в вечернем обращении: «Мы все знаем, что наше государство должно измениться, должно пройти трансформацию. И это означает, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает на свой „карман“, а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд».

председатель партии Слуга народа Елена Шуляк, которая напомнила, что Гунько не является членом этой политсилы, и призвала исключить его из фракции: «Анатолий Гунько не является членом партии Слуга народа, однако он остается гражданином Украины и народным депутатом и должен отвечать по закону. Надеюсь, Давид Арахамия и фракция примет решение об исключении [из фракции] немедленно».



Анатолий Гунько стал нардепом от фракции Слуга народа позже других депутатов. В 2019 году он неудачно баллотировался в парламент от Батькивщины в 209-м округе, однако занял лишь третье место. Мандат народного депутата он получил после того, как осенью 2020-го года победил Олега Ляшко на довыборах в Раду. Голосование проводилось в 208-м округе (Черниговская область) из-за смерти предыдущего нардепа от этого округа Валерия Давыденко. На этот раз Гунько баллотировался уже от Слуги народа и победил.

За время работы Гунько в Верховной Раде с его именем было связано несколько скандалов, напоминает Чесно:

В апреле 2023 года суд признал Гунько виновным в нарушении требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Нардеп нарушил закон, написав депутатское обращение в собственных интересах. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в своем депутатском обращении к начальнику ГУ НП в Черниговской области.



В августе 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ( НАПК) составило админпротокол на Гунько, который в первый день полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля получил в подарок от своего помощника часы марки Breguet за более чем 10 тыс. долларов.

НАПК) составило админпротокол на Гунько, который в первый день полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля получил в подарок от своего помощника часы марки Breguet за более чем 10 тыс. долларов. В декабре 2020-го Гунько отсудил в Печерском суде 2 млн грн « моральной компенсации» за якобы незаконные действия правоохранительных органов. Речь шла о событиях 2018 года, когда прокуратура Киевской области подозревала Гунько в присвоении земли ГП Радиопередающий центр в Броварах ( 115 гектаров земли стоимостью 120 млн грн). Весной 2019-го, за несколько месяцев до парламентских выборов, Генпрокуратура закрыла дело против Гунько из-за недостатка доказательств.

Андрей Холодов: полгода жизни за границей и отказ от мандата

28 июля журналисты Схем сообщили, что депутат от фракции Слуга народа Андрей Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался и не участвовал в заседаниях Верховной Рады. По информации журналистов, нардеп с семьей находится за границей, в частности на Кипре. Именно там Схемы ранее нашли дом семьи Холодовых — вблизи побережья в городе Лимасол.

Полгода нардеп не голосовал вместе с коллегами по парламенту, хотя оставался заместителем председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. К заседаниям комитета в этот период он присоединялся по видеосвязи.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Схемам сказал, что ему неизвестно, где находится Холодов. В аппарате ВР журналистам сообщили, что в 2023 году отпуск Холодову не предоставляли и командировки за границу не оформляли. Также Схемы узнали, что семья Холодова за рубежом развивает бизнес — его жена Екатерина Шаховская в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Сумма сделки составила 17,5 тыс. евро наличными.



После того, как эта информация получила огласку, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 31 июля сообщил, что Холодов написал заявление об отказе от мандата. После этого его исключили из партии Слуга народа. 9 августа парламент официально лишил Холодова мандата нардепа.

В ответ на скандал Андрей Холодов обнародовал пафосное сообщение в Telegram, текст которого почти совпадает с текстом его заявления о сложении мандата. Нардеп заявил, что «все имеет свое начало и конец, не вечны наши статусы и должности, и мы не вечны». По словам Холодова, во время войны в его семью «пришла болезнь», а он старался быть «достойным членом команды, хорошим отцом и мужем», но не может далее совмещать депутатские обязанности с лечением жены и ребенка. «Я принял решение сложить полномочия народного депутата, чтобы мое место занял человек, который сможет полностью посвятить себя этой работе», — написал Холодов.

По данным Чесно, Андрей Холодов вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9-го созыва. Он пропустил 42% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года. В 2020 году расследователи Схем выяснили, что Холодов был на свадьбе пасынка Виктора Медведчука, кума Путина. Жена Холодова Екатерина Шаховская является кумой супруги Медведчука Оксаны Марченко.

В Верховную Раду Холодов был избран в 2019 году от партии Слуга народа (№ 22 в списке) как беспартийный.

Юрий Аристов: скандальный отдых на Мальдивах

27 июля Верховная Рада лишила мандата нардепа от Слуги народа Юрия Аристова, которого журналисты ранее заметили в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым в очередной раз осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.

О том, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives, первыми сообщили журналисты Слідство.Інфо со ссылкой на источники. Это подтвердили в отеле, хотя сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.



После скандала с Аристовым нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне якобы запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, прислали пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.

Народным депутатом вместо Аристова от Слуги народа стала Наталья Локтионова. По информации Ирины Геращенко (Европейская солидарность), она является родной сестрой секретаря президента Украины Марии Левченко.

Людмила Марченко: дело о взятке для выезда за границу

11 июля НАБУ сообщило известно, что народному депутату от партии Слуга народа Людмиле Марченко и ее помощнице объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием за неправомерную выгоду.

Как установили следователи, в обмен на взятку в $5300 Марченко вместе со своей помощницей пообещали мужчине организовать разрешение на выезд из Украины от органа местной военной администрации. Также за деньги они обещали внести соответствующие персональные данные этого мужчины в информационную систему Шлях.

Затем соучастницы вероятного преступления организовали обращение от благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА предоставила разрешение гражданину Украины на волонтерский выезд через государственную границу Украины.



Мужчина должен был бы выехать за границу якобы для перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.



Получив разрешение, помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств — $2800.

НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором зафиксированы переговоры фигурантов дела, переписка нардепа с помощницей и момент, на котором нардеп пытается выбросить взятку через забор.

На фоне этого скандала нардепа Людмилу Марченко исключили из Слуги народа, а Тернопольская областная организация партии досрочно прекратила ее полномочия.

Муж нардепа — Иван Николаевич Марченко — с 2021 до 26 февраля 2022 года был военным комиссаром Львовской области.

В 2019 году Марченко была избрана в Верховную Раду от партии Слуга народа под номером 63 в списке как член партии. В парламенте вошла в состав Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР. Возглавила подкомитет по вопросам законодательства о статусе народного депутата.

Богдан Торохтий: отдых за границей, элитное жилье и автомобили во время войны

8 августа глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия.

Еще в конце мая журналисты Bihus.info выяснили, что «слуга» Торохтий во время полномасштабной войны с Россией путешествовал на отдых за границу, в частности в Болгарию в августе прошлого года. Также журналисты рассказали, что нардеп ездит на новом авто стоимостью более 7 млн гривен. В расследовании Bihus.info говорилось, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три элитных автомобиля, и все они покупались на имя жены депутата Алины Левченко — дочери футбольного тренера Виталия Левченко, бывшей помощницы нардепа Сергея Каплина и бывшей советницы экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Кроме того, Левченко в августе 2022 года купила квартиру в курортном городе Несебр в Болгарии. Также в октябре 2022 года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же, сообщалось в расследовании Bihus.info.

Реагируя на скандал, Арахамия сначала утверждал, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгарии нельзя сравнивать с поездкой Юрия Аристова на Мальдивские острова, поэтому к Торохтию и не было применено никаких карательных мер. «Тогда ему (Торохтию — ред.) был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал», — отметил Арахамия в интервью РБК-Украина.

Однако уже 8 августа Давид Арахамия заявил, что терпение фракции «не вечное» и нардеп имел время объяснить свое поведение и «попытаться хоть как-то реабилитироваться», но не сделал этого, поэтому теперь его хотят исключить из парламентской фракции Слуги народа.

«Как вариант — [Торохтий мог] продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так поступать не будет. Но ничего из этого сделано не было», — заявил Арахамия.

По словам Арахамии, в Слуге народа узнали, что сам Торохтий продолжал получать компенсацию за аренду жилья из госбюджета, пока его семья покупала элитное имущество. Председатель фракции объявил, что Торохтий должен вернуть полученные деньги государству и сложить мандат.

Игорь Кривошеев: заявление о выходе из партии из-за « плохой» кадровой политики

27 июля нардеп от Слуги народа Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии, вокруг которой и без того разразился ряд скандалов. Свое решение Кривошеев объяснил недовольством кадровой политикой партии и деятельностью другого «слуги» Даниила Гетманцева, главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Я подал два заявления — председателю политического совета партии Слуга народа Давиду Арахамии о выходе из политического совета партии и председателю партии Слуга народа Елене Шуляк о выходе из партии», — заявил Кривошеев в видео, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о выходе из партии зрело давно. «По моему субъективному мнению, деятельность Гетманцева является деструктивной в отношении украинской экономики и обороноспособности. Однако… Гетманцев имеет беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей. Я считаю, что об этом молчать нельзя. И было бы странно его публично критиковать, будучи членом одной партии. Более того, находясь вместе с ним в высшем руководящем органе этой партии. Именно поэтому я решил выйти из партии Слуга народа», — пояснил Кривошеев.

Нардеп подчеркнул, что, выходя из партии, он не идет «против президента» Владимира Зеленского. «Но с партийной кадровой политикой все откровенно плохо. И это понятно всем», — отметил Кривошеев.

Елена Копанчук: выезд сына из Украины, несмотря на мандат местного депутата

22-летний сын народного депутата от партии Слуга народа Елены Копанчук Дмитрий Копанчук выехал из Украины и не вернулся домой, сообщил 6 портал NGL.media. При этом по результатам местных выборов 2020 года Дмитрий Копанчук стал депутатом городского совета от Слуги народа в городе Рудки Львовской области.

В Рудковском горсовете Копанчук-младший не появляется уже более семи месяцев. Секретарь горсовета Светлана Винницкая отметила, что последний раз депутата видели в стенах горсовета 15 декабря 2022 года.

В 2022 году Копанчук трижды побывал за границей — он покидал Украину как водитель-волонтер по системе Шлях.

1 января 2023 года Копанчук пересек границу в Смильнице. Основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности. Его отец вернулся в Украину 7 февраля, но без сопровождения сына. Народный депутат Елена Копанчук отказалась говорить с журналистами. Комментарии изданию предоставил отец Дмитрия Копанчука. «А почему я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы мне звоните?», — заявил Владимир Копанчук.