Рада лишила Аристова депутатских полномочий после скандала с Мальдивами 27 июля, 13:16 Юрий Аристов (Фото:Юрий Аристов/Facebook)

Верховная Рада в четверг, 27 июля, поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий нардепа от Слуги народа Юрия Аристова после информации о его поездке на Мальдивы.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 320 нардепов. В парламенте остались 402 депутата.

Заявление о сложении полномочий Аристов написал 25 июля.

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Аристов на Мальдивах: что известно

О том, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives, ранее сообщало Слідство.Інфо со ссылкой на источники. Это подтвердили в отеле, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.

После этого в Слуге народа заявили, что начали проверку и могут выгнать его из фракции. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

После этого в Слуге народа заявили, что начали проверку и могут выгнать его из фракции. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.