«Не та ситуация». Арахамия объяснил, почему «слуга народа» Торохтий избежал наказания за отдых в Болгарии 3 августа, 17:15 Богдан Торохтий с женой Алиной Левченко (Фото:Алина Левченко / Facebook)

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждает, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгарии нельзя сравнивать с поездкой Юрия Аристова на Мальдивские острова, именно поэтому к Торохтию и не было применено никаких карательных мер.

Об этом Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 3 августа.

Во время интервью Арахамию спросили, почему за поездку на Мальдивские острова Аристов мгновенно потерял мандат, а Торохтий, который отдыхал в Болгарии во время военного положения, избежал наказания.

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«Тогда ему (Торохтию — ред.) был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал», — отметил Арахамия.

По его словам, он много раз разговаривал с Торохтием «с использованием нецензурной лексики». Он отметил, что также познакомился с его женой и обсудил то же самое с ней.

«Но все же это немного не та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию», — подчеркнул Арахамия.

Кроме того, Арахамия добавил, что после информации от журналистов относительно Аристова, как только информацию верифицировали, решение было принято сразу.

По его словам, в ситуации виноват не Торохтий, а его жена, которая не является членом фракции. Арахамия считает, что Торохтий все равно понесет политическую ответственность, если захочет еще раз баллотироваться куда-либо.

30 мая журналисты Bihus.info сообщили, что нардеп Торохтий во время полномасштабной российско-украинской войны ездил на отдых за границу в Болгарию, хотя сам он не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн гривен.

26 июня журналисты отметили, что жена Торохтия — Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

27 июля Юрия Аристова, которого журналисты заметили в пятизвездочном отеле на частном острове на Мальдивах, лишили мандата. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.