«Наше терпение не вечно». Арахамия инициировал исключение из Слуги народа нардепа Торохтия 8 августа, 15:46 Алина Левченко и Богдан Торохтий (Фото:Алина Левченко / Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во вторник, 8 августа, заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия, который отдыхал в Болгарии во время военного положения.

Арахамия написал в Telegram, что «наше терпение не вечно» и что у нардепа было время объяснить свое поведение и «попытаться хоть как-то реабилитироваться», но не сделал этого.

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«Как вариант — продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать. Но ничего из этого сделано не было», — заявил нардеп.

По словам Арахамии, в Слуге народа узнали, что сам Торохтий продолжал получать компенсацию за аренду жилья из госбюджета, пока его семья покупала элитное имущество.

Глава фракции объявил, что Торохтий должен вернуть полученные деньги государству и сложить мандат. Арахамия инициирует его исключение из фракции.

Ранее Арахамия говорил, что нардеп Торохтий ездил в Болгарию во время военного положения за ребенком.

«Тогда ему (Торохтию — ред.) был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал», — заявлял Арахамия.

Журналисты Bihus.info сообщали, что жена нардепа Богдана Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года купила квартиру и помещение в курортном городе Несебр в Болгарии. Также в октябре 2022 года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же.



По информации расследователей, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го Торохтий восемь раз выезжал из Украины и ни разу ничего не писал о пребывании за границей в соцсетях.

Всего после полномасштабного вторжения РФ парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней — это примерно три месячных отпуска за полтора года. Благодаря публикациям его супруги в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ. В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене.

В другом расследовании Bihus.Info шла речь о том, после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три авто, и все они покупались на имя его супруги Алины Левченко.