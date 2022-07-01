С сегодняшнего дня в Украине начал действовать визовый режим с Россией 1 июля, 10:04 В Украине официально начал действовать визовый режим с РФ (Фото:ГПСУ)

С пятницы, 1 июля, в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.

Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войска и захвата украинских территорий в ряде областей.

С этого дня граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

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При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Там уточнили, что возможность пересечения границы иностранцами, согласно украинскому законодательству, зависит от нескольких критериев:

действительный паспорт,

отсутствие данных об ограничении въезда от правоохранительных органов,

достаточное финансовое обеспечение на период пребывания в Украине,

подтверждение цели визита.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В этот же день Кабмин принял соответствующее решение.

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24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором.

Теперь Киев выберет страну, которая будет представлять интересы Украины по предоставлению гражданам страны-агрессора виз для въезда. Над механизмом выбора страны-посредника для Киева и Москвы сейчас работает Министерство иностранных дел. После принятия соответствующего решения МИД проинформирует граждан Украины и РФ о способе получения визы, ее стоимости и других особенностях процедуры.

1 июля — 128-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакую гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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