Ситуация в Лисичанске: оккупанты применяют кассетные боеприпасы, обстрелян рынок, разрушены два моста и автомобильный тоннель — Гайдай 28 июня, 08:45 Российские оккупанты обстреляли в Лисичанске территорию рынка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ продолжают уничтожать Лисичанск, применяя запрещенные боеприпасы.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

По словам главы ОВА, целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

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«Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное ликвидирование жителей Луганщины россиянами», — добавил он.

Гайдай также сообщил, что стало известно о двух погибших женщинах. Одна из них умерла в больнице Краматорска, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину обнаружили в Лисичанске уже без признаков жизни.

«Повреждений многоэтажек и частных усадеб в сутки 27 июня очень много. Отдельные районы города были обстреляны по несколько раз. По возможности дома обследуются на наличие жертв», — уточнил глава ОВА.

В эфире национального телемарафона он уточнил, что в Лисичанске войска РФ используют запрещенные кассетные боеприпасы. Оккупанты также разбрасывают по городу так называемые «лепестки» — маленькие противопехотные мины.

Гайдай также сообщил о раненых в результате обстрела из РСЗО Ураган. По его словам, основном раненые имеют травмы конечностей, многим в больницах проведены ампутации.

27 июня войска РФ обстреляли из РСЗО Ураган толпу жителей Лисичанска, когда они набирали воду. В результате восемь человек погибли, 21 человек получил ранения. Среди жертва обстрела есть дети.

Гайдай ранее сообщал, что оккупанты уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе. Глава ОВА добавил, что последние два дня Украина не может завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, а больница укомплектована всем необходимым.



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