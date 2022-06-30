«Бросили все силы на захват города». Войска РФ нанесли авиаудары по территории НПЗ в Лисичанске, разрушен отдел полиции — Гайдай 30 июня, 08:34 Российские оккупанты обстреливают Лисичанск без перерывов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Войска РФ обстреливают Лисичанск без остановки, нанося авиаудары.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

По его словам, оккупанты нанесли удар авиацией по территории нефтеперерабатывающего завода. В городе также полностью уничтожено помещение отдела полиции.

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«Россияне бросили практически все силы на захват города. В Лисичанск регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена», — добавил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что в городе повреждено большое количество жилых домов. Вчера в подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Враг также не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец.

Огнем россиян поражены оба берега — и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под неизменным огневым давлением находится район Донсоды.

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.

Гайдай ранее сообщал, что оккупанты уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе. Глава ОВА добавил, что последние два дня Украина не может завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, а больница укомплектована всем необходимым.





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