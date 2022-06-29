«Начинают гореть дом за домом». Ситуация в Лисичанске напоминает происходящее в Северодонецке в начале штурма — Гайдай 29 июня, 08:42 Российские оккупанты уничтожают жилые дома в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Ситуация в Лисичанске сейчас напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом. Оккупанты не останавливаются ни перед чем», — написал он в своем Telegram.

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Гайдай рассказал, что в Северодонецке войска РФ не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, поэтому выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов.

Глава ОВА также рассказал о пострадавших, которые получили ранения в результате обстрела кассетными снарядами во время набора воды. У многих местных жителей тяжелые повреждения, их госпитализируют в больницы по всей Украине.

В медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей — 14-ти и 15-ти лет. Раненых лечат и во Львове.

27 июня войска РФ обстреляли из РСЗО Ураган толпу жителей Лисичанска, когда они набирали воду. В результате восемь человек погибли, 21 человек получил ранения. Среди жертв обстрела есть дети.

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Гайдай ранее сообщал, что оккупанты уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе. Глава ОВА добавил, что последние два дня Украина не может завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, а больница укомплектована всем необходимым.





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