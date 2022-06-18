«Не**й шастать». Реакция украинцев на введение визового режима с Россией 18 июня, 14:28 Цей матеріал також доступний українською А можно ли полный запрет на въезд? (Фото:Первая частная мемарня/Twitter)

17 июня правительство приняло решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022, после чего граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы. Украинцы в соцсетях обсуждают новость, делают о ней мемы, а НВ собрало последние реакции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что это четкий знак того, в какую сторону движется Украина.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач поделился интересной идеей о том, где открыть визовый центр для россиян.

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Другие пользователи также радуются кратким словом «наконец-то».

Пошутили и о том, какую отметку будут ставить в паспортах граждан РФ.

И нашли правильную визу для въезда.

В Твиттере тоже обсуждают новость.

Как теперь будет выглядеть проезд через границу:

Ну, и шутка о каденции пятого президента Украины Петра Порошенко. Куда без этого.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать этот вопрос.



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