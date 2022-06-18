«Не**й шастать». Реакция украинцев на введение визового режима с Россией
А можно ли полный запрет на въезд? (Фото:Первая частная мемарня/Twitter)
17 июня правительство приняло решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022, после чего граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы. Украинцы в соцсетях обсуждают новость, делают о ней мемы, а НВ собрало последние реакции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что это четкий знак того, в какую сторону движется Украина.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач поделился интересной идеей о том, где открыть визовый центр для россиян.
Другие пользователи также радуются кратким словом «наконец-то».
Пошутили и о том, какую отметку будут ставить в паспортах граждан РФ.
И нашли правильную визу для въезда.
В Твиттере тоже обсуждают новость.
Как теперь будет выглядеть проезд через границу:
Ну, и шутка о каденции пятого президента Украины Петра Порошенко. Куда без этого.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать этот вопрос.
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