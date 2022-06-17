Решение Кабмина. Украина официально ввела визовый режим с Россией

17 июня, 15:33
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Граждане России с 1 июля не смогут попасть в Украину без визы (Фото:НВ)

Граждане России с 1 июля не смогут попасть в Украину без визы (Фото:НВ)

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в пятницу, 17 июня, принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией.

В своем Telegram-канале глава правительства уточнил, что решение вступает в силу с 1 июля 2022 года — после этого граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.

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«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», — написал Шмыгаль.

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Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украина-Россия Кабинет министров Украины Безвизовый режим Граждане РФ Россияне Денис Шмыгаль Война России против Украины

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