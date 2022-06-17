Украина вводит визовый режим для граждан РФ — Зеленский 17 июня, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит визовый режим для граждан РФ.

По словам Зеленского, в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, он предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

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Глава государства добавил, что сегодня Кабмин должен принять это важное решение.

«Согласно планируемому решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал он в Telegram.

В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей.

25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.



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