Наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в Украину — ГПСУ

21 июня, 21:15
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Граждане России с 1 июля не смогут попасть в Украину без визы (Фото:НВ)

Граждане России с 1 июля не смогут попасть в Украину без визы (Фото:НВ)

После 1 июля 2022 года наличие визы не будет гарантировать гражданам России пересечение украинской границы. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, 21 июня.

Он объяснил, что возможность пересечения границы иностранцами, согласно украинскому законодательству, зависит от нескольких критериев: действительный паспорт, отсутствие данных об ограничении въезда от правоохранительных органов, достаточное финансовое обеспечение на период пребывания в Украине, а также подтверждение цели визита:

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«Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из этих требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну».

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Демченко добавил, что у пограничников есть доступ к базе данных о визах, которые выдают дипломатические представительства Украины, к ресурсу е-Визы и могут оперативно проверить, действительна ли виза, кому она выдавалась и не является ли подделкой.

«ГПСУ и нашим сотрудникам не составляет трудности проверять наличие визы у еще одной категории иностранцев», — отметил он.

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Кабинет министров в пятницу, 17 июня, принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022 года — после этого граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Визы Госпогранслужба Украины Граждане РФ Визы с Россией Война России против Украины

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