Визовый режим с Россией. Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет представлять интересы Украины в РФ — Немчинов 19 июня, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Граждане России с 1 июля не смогут попасть в Украину без визы (Фото:НВ)

Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы по предоставлению гражданам страны-агрессора виз для въезда в Украину. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.



По его словам, над механизмом выбора страны-посредника для Киева и Москвы сейчас работает Министерство иностранных дел.



Он пояснил: несмотря на то, что в России закрыты украинские диппредставительства, визу можно будет получить в российских визовых центрах, имеющих действующие соглашения с Украиной. Об этом, по словам Немчинова, на заседании рассказал замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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Также президенту Владимиру Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в РФ. По словам Немчинова, после принятия соответствующего решения МИД проинформирует граждан Украины и РФ о способе получения визы, ее стоимости и других особенностях процедуры.

17 июня Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Оно вступает в силу с 1 июля 2022 года, после чего граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.

Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.



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