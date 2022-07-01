Погиб 21 человек. Ночью РФ нанесла ракетные удары по многоэтажке и базам отдыха в Одесской области — что известно на данный момент 1 июля, 15:37 Одна из ракет РФ попала в 9-этажный жилой дом (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погибли по меньшей мере 21 человек, 38 ранены.

Около 01:00 в результате попадания одной из ракет частично разрушился девятиэтажный жилой дома в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Начался пожар, который перебросился на пристроенный магазин. Погибли 16 человек, еще 37 пострадали, из них шесть детей. Спасатели спасли из-под завалов семь человек, трое из них — дети.

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Второй ракетный удар пришелся на одну из баз отдыха в этом же посёлке. На ее территории частично разрушились трехэтажное и четырехэтажное здания. Погибли четыре человека, один пострадал. Среди погибших — ребенок.

Утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что еще одна ракета попала в другую базу отдыха. Подробности пока не уточняются.

НВ рассказывает, что известно о последствиях ночных атак российских оккупантов на данный момент.



16:15 До 21 человека увеличилось количество погибших

«Среди этих 21 человек есть погибший мальчик 12 лет», — сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Количество пострадавших, по его информации, не увеличилось.

15:55 Молдова осудила ракетный удар России по Одесской области

«Категорически осуждаю абсолютно необоснованный российский ракетный удар по жилому дому и базе отдыха в Сергеевке Одесской области, унесший жизни невинных людей, в том числе детей», — заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, ракетный удар по Одесской области — это очередное ужасное нападение на гражданские объекты после Кременчуга.

15:39 В Одесской области объявлен траур

В субботу, 2 июля, в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетных ударов России по Белгород-Днестровскому району.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Рекомендуется также воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

14:17 Число жертв возросло до 20

По данным спасателей, 16 человек погибли в результате ракетного удара по жилому дому в Сергеевке, еще четверо, среди которых один ребенок — погибли на базе отдыха.

11:44 Число жертв ракетного удара по Одесской области возросло до 19 человек — глава ГСЧС

«Работаем в Сергеевке в Одесской области. Здесь рашисты ночью нанесли ракетный удар по жилому дому и базе отдыха, где находились мирные люди. На месте с ночи работают спасатели. На данный момент известно о 19 погибших и 38 пострадавших, из которых 6 детей», — сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС.

11:41 Спасатели завершили поиск тел в многоэтажке в поселке Сергеевка

«Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживало 150−160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак», — сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В ОВА добавили, что под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут быть люди.





11:23 Ракетный удар РФ по Одесской области: Офис генпрокурора сообщил о смерти 10-летнего мальчика

В результате ракетного удара России по пгт Сергеевка Одесской области погиб 10-летний мальчик, сообщили в Офисе генпрокурора.

10:44 Один ребенок в коме. В ОК Юг рассказали о последствиях ракетной атаки кафиров на Одесскую область

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах ракетных атак российских оккупантов в Белгород-Днестровском районе Одесской области, поэтому количество пострадавших может возрасти. В результате удара многие пострадали, один ребенок в коме.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, один из подъездов практически сложился от ракетного удара.

10:43 Погибли два человека, среди них — ребенок. Спасатели уточнили количество жертв ракетного удара РФ по базе отдыха в Одесской области

В результате ракетного удара по базе отдыха в пгт Сергеевка Одесской области погибли два человека, среди них — ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших.

Общее количество погибших в Одесской области — 18 человек, 38 ранены.

10:06 Подоляк: Ракетный удар по Одесcкой области — сознательная тактика террора

«Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. РФ не проводит „работу над ошибками“ — для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украине нужны системы ПРО — должны защитить людей», — написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

09:16 Количество погибших в результате попадания ракеты по жилому дому возросло до 16 человек.

Во время разбора завалов девятиэтажки в пгт Сергеевка спасатели извлекли тела еще двоих человек, общее количество погибших возросло до 16.



08:46 Оккупанты ударили из самолетов Ту-22, третья ракета попала в еще одну базу отдыха

Российские оккупанты ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

06:57 Ракетный удар по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области: погибли 17 человек

В результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 14 человек, на территории базы отдыха трое погибших.

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