Внесудебная потеря? Почему убили Киреева и что с Бакановым, возглавлявшим в то время СБУ — интервью с представителем президента в ВР Вениславским 20 января, 16:09 Эксклюзив NV Киреев ранее работал в банковском секторе (Фото:Денис Киреев/Facebook)

Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб при выполнении специальных задач.

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Теперь появились новые детали этой загадочной смерти. Американское издание The Wall Street Journal опубликовало свое обширное расследование этого инцидента.

Почему СБУ могла убить Киреева и что с в то время главой силовой структуры Иваном Бакановым, в интервью Radio NV рассказал представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский.

— Расследование The Wall Street Journal называется Российский шпион или украинский герой? Странная смерть Дениса Киреева. Слышали ли вы о таком?

— Слышал. Дело в том, что в нашем комитете также будем рассматривать вопросы, связанные с координацией действий между Главным управлением разведки, Министерством обороны и Службой безопасности Украины. У членов нашего комитета возникает очень много вопросов.

Поэтому вчера после того, как ситуация получила очередную огласку, были инициативы от членов нашего комитета провести заседание, на которое пригласить представителей СБУ, ГУР, ГБР, и выяснить все обстоятельства этой трагедии.

Действительно, человек, находившийся в составе делегации первых наших переговоров с представителями страны-оккупанта, погиб при не до конца выясненных обстоятельствах. Это то, что мы должны обязательно выяснить, и предоставить всю информацию для граждан, чтобы все понимали, что произошло.

— Денис Киреев, как сказал Кирилл Буданов, глава украинской разведки, это якобы человек, который 23 февраля предупредил украинскую сторону о том, что Путин собирается нападать именно утром 24 февраля, что главной целью будет аэропорт Антонов. Якобы Киреев работал на украинскую разведку. И он, по словам Буданова, сыграл ключевую роль в информировании, что Украина таким образом выиграла время.

Затем Буданов предложил Кирееву присутствовать на переговорах в Беларуси. Он был на первом раунде, есть фотографии. И в день, когда он ехал на второй раунд переговоров, как рассказали его телохранители, бизнес-партнеры, друзья, родственники, с кем поговорили журналисты, он ехал на киевский вокзал. Его у Софиевского собора перехватили агенты СБУ, разоружили его охрану, Киреева увезли в неизвестном направлении и через полтора часа его обнаружили мертвым.

Журналисты пишут, что его убили сотрудники СБУ. Советник ОП Михаил Подоляк сделал странное заявление. Сказал, что смерть Киреева — это следствие отсутствия координации между СБУ и ГУР.

Зеленский наградил Киреева за охрану государства орденом Хмельницкого, похоронили его с почестями.

Выходит, что героя убили представители СБУ и об этом никто не знал, пока журналисты не рассказали эту историю? И вы об этом не знали как представитель профильного комитета?

— Эта информация была известна сразу после трагической гибели господина Киреева. Если посмотреть историю…

— Минуточку. Было известно. Знаете, что написали журналисты в день, когда Киреев был убит?

— Знаю, что убили агента РФ.

— Что убили изменника, да.

— Я понимаю. Имею в виду, что сейчас, когда мы говорим об этих всех обстоятельствах, то, по меньшей мере, для членов комитета они не являются новыми. Но комментировать что-либо до завершения досудебного расследования точно сейчас неуместно.

Правоохранительные органы должны установить реальные обстоятельства смерти Киреева, а комитет будет контролировать в рамках парламентского контроля.

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— А если отталкиваться от объяснений Подоляка: Киреев был убит, потому что не было единой координации между силовыми структурами. А часто у нас так убивают людей?

— Я бы не хотел комментировать слова Подоляка.

Я просто обращу ваше внимание на то, почему вы и ваши коллеги были свидетелями в конце февраля — начале марта. Действительно, очень часто, к большому сожалению, были ситуации, когда представители силовых структур в силу разных причин, в частности из-за диверсий со стороны РФ, из-за их провокаций, вступали фактически в перестрелки между собой. К сожалению, от такого дружественного огня гибли люди разных составляющих сектора безопасности и обороны.

Следует учитывать обстоятельства первых дней, когда и народным депутатам передавали наши коллеги, наши избиратели информацию о том, что едет полицейский автомобиль, его захватила ДРГ, поэтому необходимо срочно принять меры для его обезвреживания. А это была информационно психологическая и диверсионная деятельность РФ. И порой под такой дружеский огонь попадали свои люди.

Война. К сожалению, очень сложно давать оценки без выводов следствия.

— Я обращалась вчера и в СБУ, и в ГБР с просьбой объяснить ситуацию. Ответа не получила пока. Но WSJ пишет, что перед гибелью Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и сказали, что с ним хотят встретиться. После этого Киреев подозревал, что его могут арестовать, что с ним что-то может случиться. А этот Александр Поклад мог бы пролить свет на ситуацию? Может быть, вы будете на комитет его звать?

— На комитет мы будем звать точно и Поклада, и представителей ГБР. Будем эту ситуацию держать под контролем. Но сейчас, с точки зрения требований уголовно-процессуального законодательства, пока идет досудебное расследование, пока ГБР не направило обвинительный акт в суд со всеми обстоятельствами этого дела, установленными в процессе досудебного расследования, какие-либо давать комментарии не только нецелесообразно, их нельзя давать. Это прямой запрет уголовного законодательства по разглашению любых сведений, являющихся предметом уголовных расследований.

Поэтому ни г-н Поклад, ни ГУР, ни ГБР сегодня журналистам точно никакой информации дать не могут. Когда будет завершено расследование, я убежден, что мы точно все получим.

— Чем дольше официальные украинские структуры молчат, тем больше создается информационный вакуум. Эта история уже вышла на поверхность. Об этом написали в подробностях.

— Кто бы что ни писал, мяч исключительно на стороне Государственного бюро расследований. Как только ГБР завершит досудебное расследование, широкие массы и журналисты смогут все детали этой трагедии узнать.

Сейчас можно говорить только о конспирологических версиях. Я не исключаю того, что в том, что пишут ваши коллеги и в украинской, и в западной прессе, есть судьба или вся правда, но пока мы не будем видеть материалы уголовного производства, мы не можем это комментировать.

— Хочу процитировать коллег из Украинской правды, 5 марта, в день, когда погиб Киреев, написали новость со ссылкой на высокопоставленных собеседников в силовом блоке и политических кругах. Сообщалось, что при задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Киреева, его подозревали в госизмене. Собеседник сказал, что он уже покойник, он был агентом, имеется в виду, «а вы знаете, что делают с агентами». А я подумала: даже если он был агентом, неужели работники СБУ прибегают к внесудебным казням?

— Я тоже очень хорошо помню этот день. И помню эту информацию. Опять же мы не можем говорить о фактических обстоятельствах смерти Киреева. Мы не можем понимать, как он был застрелен. Могут быть разные версии. Например, можно предположить, что его хотели похитить, а в процессе он был застрелен. Был ли он, как вы говорите, внесудебно казнен. Это совершенно разные вещи. Убегал ли он и был застрелен.

Очень много разных аспектов. Это мои фантазии. Я не хочу говорить, что это что-то имеет общее с реальностью, с произошедшим.

Но я призываю дождаться результатов расследования, и тогда мы будем видеть и обстоятельства смерти и виновников, если это какие-то преступные действия со стороны тех или иных силовых структур.

— Это было начало марта. Тогда еще главой СБУ был Иван Баканов. Или вы на комитете тогда поднимали этот вопрос? Задавали ли вы этот вопрос тогдашнему главе СБУ?

— За время войны у нас на заседании комитета глава СБУ, если я не ошибаюсь, был однажды по конкретным вопросам, по которым мы его приглашали и общались.

Этот вопрос мы точно в тот момент не обсуждали.

Обсуждать вопрос, пока не было другой информации, было преждевременно.

Потом у нас на заседании комитета больше не было Баканова.

— Тогда медиа писали об этом в таком ключе, что якобы произошла действительно внесудебная казнь. Мне кажется, что это точно должно стать предметом заинтересованности со стороны парламентариев. СБУ в центре города может убить человека. Согласитесь, это очень странно звучит.

— Мы вызвали на заседание комитета представителей военной контрразведки и детально анализировали происходящее и представителей Департамента контрразведки СБУ. Мы много вопросов задавали.

Я уже, честно, не помню, конкретно ли мы этот вопрос обсуждали. То, что его члены комитета помнят, держат на контроле, это точно. Но еще раз подчеркиваю: когда идет досудебное расследование, заменять собой ГБР мы точно не можем. У нас есть только общая информация. Даже народные депутаты до завершения расследования не могут полностью иметь всю информацию, которая, возможно, является тайной досудебного расследования.

Но мы точно всю информацию будем иметь, как только все обстоятельства дела будут установлены.

— Всем причастным к обороне и разведке в этой стране я задаю один вопрос: как поживает Иван Баканов? Что с ним, когда его уволили по такой тяжелой статье? Мы не видели результатов расследования. Возможно, вам что-нибудь об этом известно?

— К сожалению, тоже ничего не могу сказать, где Иван Баканов. Ни разу с ним после его увольнения не встречался. И даже информации о его местонахождении у меня нет.

— А это как-то коррелирует с тем, что его уволили по такой тяжелой статье — действия, повлекшие смерть людей? И после этого ничего не слышно. Вас это не удивляет?

— Этот вопрос мы поднимали, когда я общался с представителями органов досудебного расследования СБУ. Теперь я не могу это комментировать.

Это еще не завершенный вопрос. Это не то, что я могу сейчас обнародовать.

— Незавершенный вопрос или расследование?

— Незавершенное расследование.

— То есть по Баканову идет какое-то расследование?

— Конечно, идут процессуальные действия, которые на данный момент комментировать мы не можем.

— Но вы не знаете, где Баканов?

— Нет, не знаю.