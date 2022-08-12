Корбан: Кулинич через Баканова трудоустроил целую сеть российских агентов. Когда Зеленский узнал, у него был приступ гнева

12 августа, 21:37
17 июля в Киеве задержали советника главы СБУ Олега Кулинича, его подозревают в госизмене (Фото:ГБР)

17 июля в Киеве задержали советника главы СБУ Олега Кулинича, его подозревают в госизмене (Фото:ГБР)

Президент Владимир Зеленский снял своего друга детства Ивана Баканова с поста главы СБУ с жесткой формулировкой — неисполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия. По информации руководителя терробороны Днепра Геннадия Корбана, такая реакция главы государства связана с задержанием экс-главы УСБУ в АР Крым Олега Кулинича, уличенного в работе на спецслужбы России.

Как заявил Корбан в интервью Радио НВ, Кулинич был в достаточно близких отношениях с Бакановым.

«Получая инструкции в течении года или полутора от [экс-замсекретаря СНБО Владимира] Сивковича, который работает сегодня в министерстве обороны России, на врага, он фактически через Баканова трудоустраивал целую сеть российских агентов. Пускай не на первые должности, но на ключевые — начальников управлений в различных областях и так далее», — утверждает Корбан, ссылаясь на информацию от «компетентных знакомых».

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Кулинич вскоре после российского полномасштабного вторжения был уволен, однако оставался советником Баканова. По словам Корбана, Зеленский о последнем факте не был уведомлен.

«Когда он все это увидел и узнал, у него просто был приступ гнева. И понятно, почему. Вроде бы друг детства, близкий человек на ответственной должности — и в течении года устраивать целую агентскую сеть российских разведчиков, которые фактически потом открывали ворота врагу, российскому агрессору. Это выше любого понимания», — сказал глава днепровской терробороны.

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17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова. В указе говорилось, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

19 июля Верховная Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

Этому предшествовало задержание сотрудниками ГБР бывшего начальника УСБУ в Крыму Олега Кулинича. По данным следствия, Кулинич передавал россиянам информацию, составляющую государственную тайну.

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Кулинич занимал должность главы управления СБУ в Крыму с октября 2020 года по март 2022-го. «Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным, — заявил Зеленский в телеобращении. — Собрано достаточно доказательств для сообщения этому лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы».

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Геннадий Корбан Государственная измена Владимир Зеленский Иван Баканов Олег Кулинич

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