Назвал дату и ключевую точку атаки. Если бы не Киреев, Киев был бы взят — Буданов в разговоре с WSJ 19 января, 16:22 Гостомель, 3 апреля 2022 года (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Финансист Денис Киреев, завербованный ГУР Минобороны, сообщил украинским властям дату полномасштабного российского вторжения и ключевую точку атаки на Киев — аэропорт в Гостомеле, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова.



«Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», — оценил его роль Буданов в разговоре с журналистами WSJ.

По словам главы ГУР Минобороны, когда осенью 2021 года американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе большой войны с РФ, Киреев узнал из своих источников, что Москва действительно готовится к вторжению, и первым в Украине забил тревогу.

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Во второй половине дня 23 февраля Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Владимир Путин отдал приказ о вторжении, запланированном на утро 24 февраля.



По словам руководителя ГУР Минобороны, Кирееву была известна не только дата, но и ключевая точка атаки — аэропорт в Гостомеле. Россия намеревалась использовать его для переброски войск и техники, чтобы штурмовать Киев. Около 8:00 24 февраля российские вертолеты действительно попытались высадить десант в гостомельском аэропорту Антонов.

Буданов рассказал, что именно данные Киреева дали Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После упорного боя с российскими десантниками аэропорт был поврежден и непригоден для сил вторжения.

3 июня глава МВД Украины Денис Монастырский заявлял, что в начале полномасштабного российского вторжения у оккупантов были тайные данные по размещению оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины в Гостомеле.

Он утверждал, это «проблема шпионов, работавших в то время диверсантов, которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел такие определенные успехи».

После полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадиться десант.

В результате боевых действий город был сильно разрушен, оккупанты также уничтожили в аэропорту украинский самолет Мрія.