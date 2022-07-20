Где был Баканов 24 февраля? Ермак прокомментировал НВ слухи об исчезновении экс-главы СБУ в начале вторжения 20 июля, 12:08 19 июля парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ (Фото:instagram.com/securityservice_ukraine)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не владеет информацией о якобы отсутствии экс-главы СБУ Ивана Баканова в Киеве 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Ермак заявил в интервью НВ.

«У меня нет такой информации», — отметил глава ОП в ответ на вопрос о том, правдива ли информация об отсутствии Баканова в Киеве 24 февраля.

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«Могу сказать о себе. Я появился здесь в 5.20 утра, второй после президента и остаюсь здесь по сегодняшний день. Я был здесь с первой минуты и буду оставаться до нашей победы на месте», — заверил Андрей Ермак

По его словам, вся его семья, включая родителей, «все эти дни остается в Киеве, никуда даже на день не уезжали».

«Мой младший брат сражался под Киевом и защищал Киев. А те кто критикует, для того, чтобы иметь моральное на это право, должны ответить: где они были 24 февраля?» — задал встречный вопрос глава ОП.

Он также призвал дождаться соответствующих выводов следствия. «Мы точно заинтересованы больше, чем кто-либо, чтобы общество получило ответы, кто как себя вел, кто где был 24 февраля, кто как исполнял свои обязанности», — заявил Ермак.



Народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, еще в июне 2022 года так прокомментировал НВ информацию о том, что Ивана Баканова якобы не было в Киеве в день российского вторжения: «От себя могу сказать только одно: я 24 февраля, то есть в первый день войны, был участником совещания, которое проходило у президента. Я представлял фракцию Голос. Я видел непосредственно всех руководителей центральных органов государственной власти, которые находились либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственный человек, которого я не видел, — это Иван Баканов», — рассказал Рахманин, добавив, что не берется утверждать, что руководителя СБУ не было в Киеве или в Украине.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно выполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова. 19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

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