Российский шпион или украинский герой? Почему весной 2022-го был убит загадочный украинский переговорщик Денис Киреев — расследование WSJ 19 января, 14:44 Сюжет WSJ опубликовала это фото Кирилла Буданова (слева) и Дениса Киреева (справа), полученное в Главном управлении разведки Минобороны Украины (Фото:Wall Street Journal / ГУР Минобороны Украины)

Загадочно убитый в марте 2022 года Денис Киреев, один из членов украинской делегации на переговорах с РФ, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирила Буданова крайне ценными разведданными о российском вторжении.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal в своем большом расследовании судьбы Киреева.

«Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», — отозвался о его роли глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в беседе с журналистами WSJ.

Видео дня

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как принял участие в первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси в роли члена украинской делегации.

Тогда о смерти Киреева поступала противоречивая информация. Вначале УП со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а Владимир Зеленский посмертно его наградил.

«Российский шпион или украинский герой? Странная смерть Дениса Киреева» — так называется статья WSJ, проливающая свет на жизнь и гибель Киреева. Она основана на финансовых документах и разведданных, ​​интервью с американскими и украинскими чиновниками, нынешними и бывшими сотрудниками украинских силовых структур, а также с семьей, друзьями, телохранителями и деловыми партнерами Киреева.

NV предлагает детальный пересказ этого материала.

***

Карьера Дениса Киреева до сотрудничества с разведкой

Денис Киреев родился в Киеве и свою профессиональную деятельность начал в сфере финансов, работая в местных отделениях западных банков, включая Crédit Lyonnais, Citibank и ING, напоминает WSJ.

По словам людей, его знавших, Киреев отличался коммуникабельностью и умело общался с клиентами. Он владел украинским, русским, французским и английским языками.

Родственник Киреева в 2003 году стал заместителем начальника СБУ, рассказал изданию бывший глава службы. По словам близких к нему людей, именно эта связь пробудила в Кирееве «интерес к шпионажу». WSJ напоминает, что СБУ, которая сейчас находится под пристальным вниманием властей Украины, ранее находилась «под влиянием Москвы». Хотя в самой службе, которая отказалась давать комментарии для материала, опровергают подобные утверждения.

В 2006 Денис Киреев перешел на работу к Андрею и Сергею Клюевым, которых WSJ характеризует как бизнесменов из Донецка «с политическими связями», которые были близки к Виктору Януковичу и сколотили состояние в сфере металлургии и недвижимости. С 2015 года в отношения Андрея Клюева были введены санкции США, оба брата отказались от комментариев для издания.

Вдова Киреева рассказала WSJ, что в те годы муж расплывчато объяснил ее свое решение работать с людьми из окружения Януковича. «Мы не можем поменять этих людей на других. Имеем, что имеем», — передает она его слова.

По словам соратников, Киреев выгодно воспользовался связями с Клюевыми, занимая руководящие должности в государственных банках и «охотился на на крупную дичь в Карпатах вместе с начальниками СБУ». «Он путешествовал с телохранителями, нанятыми в элитном подразделении СБУ», — пишет издание. Работа на Клюевых обеспечила Кирееву «недвижимость, парк автомобилей и отдых в Греции и Париже», пишет WSJ, но также бросила тень на его репутацию среди коллег, обеспокоенных влиянием России.

За годы работы при режиме Януковича Киреев наладил и связи в России. На праздновании дня ВМФ РФ он общался в Крыму с генералами российских спецслужб, причем знал многих достаточно близко, чтобы называть их по именам, рассказал газете один из друзей Киреева, присутствовавший при этом.

После Революции достоинства 2014 года, когда Янукович бежал в Россию вместе с главой СБУ и более чем дюжиной высокопоставленных чиновников службы, братья Клюевы также переехали в Россию. Какое-то время Киреев помогал им управлять частью активов из Киева, по словам его соратников.

Когда же Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс, Киреев закупал снаряжение для украинских добровольческих бригад, защищающих Украину от российской агрессии. В частных разговорах с семьей и друзьями он также сетовал, что Украина не может реализовать свой потенциал, пока ей мешает Россия.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году Киреев, по словам его вдовы и ряда коллег из банковской сферы, входил в шорт-лист кандидатов на пост главы одного из крупных госбанков, однако не получил этот пост. Тогда в СМИ поднимали вопросы о его лояльности Украине, однако вдова Киреева говорит, что он отвергал подобные обвинения как клевету.

Вторжение РФ и разведданные для Буданова

В 2021 году связи Киреева в «пересекающихся» отраслях российского и украинского бизнеса и сферы безопасности привлекли генерала Кирилла Буданова, который как раз недавно был назначен главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Несколькими годами ранее Буданов, бывший спецназовец, проходил лечение после ранения в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде (США). Там он познакомился с представителями американской разведки и, по словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, заработал репутацию «надежного партнера и противовеса российскому влиянию в СБУ».



Когда весной 2021 года Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Буданов пригласил Киреева на встречу в штаб военной разведки Украины.

Как рассказал WSJ сам Буданов, он апеллировал к патриотизму Киреева и попросил того использовать свои контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы попытаться проникнуть в среду российской военной разведки. «У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции, — поясняет Буданов генерал. — Поэтому он коммуницировал со всеми, включая очень влиятельных людей».

Киреев согласился на сотрудничество — как пишет WSJ, «мотивированный чувством долга и интересом к миру секретных операций». Вояжи новоиспеченного «агента» выглядели так: специальна группа безопасности отвозила Киреева в Харьков, откуда он и еще один оперативник украинской разведки отправлялись через границу на отдельной машине.

Как рассказал один из источников в охране Киреева, он возвращался через несколько дней, обычно куря сигару во время долгого пути, чтобы затем проинформировать генерала Буданова.

«Он получал информацию обо всем, — подтвердил Буданов. — Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала — по крайней мере, в наших странах». Кирееву нравилась «роль агента 007», сказал один из его друзей.



Когда осенью 2021 года американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе большой войны с РФ, Киреев узнал из своих источников, что Москва действительно готовится к вторжению, и первым в Украине забил тревогу, рассказал Кирилл Буданов. В январе 2022 года МИД Великобритании сообщал, что Россия рассматривает Андрея Клюева — одного из бывших начальников Киреева — в качестве возможной фигуры в составе марионеточного правительства, которое Москва надеялась установить в Украине.

19 февраля, за несколько дней до вторжения, у Киреева была запланирована ежегодная поездка на лыжи во французские Альпы вместе с женой и сыном. Однако накануне вечером он поздно вернулся домой и заявил супруге, что никуда не поедет. Она пыталась переубедить его, однако Киреев остался. «Если я уеду в отпуск, — вспоминает она слова своего мужа, — то не смогу самому себе взглянуть в глаза». Жена и сын Киреева улетели во Францию ​​без него.

Спустя считанные дни, во второй половине дня 23 февраля Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Владимир Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля.



По словам Буданова, Кирееву было известна не только дата, но и ключевая точка атаки — аэропорт в Гостомеле. Россия намеревалась использовать его для переброски войск и техники, чтобы штурмовать Киев. Около 8:00 24 февраля российские вертолеты действительно попытались высадить десант в гостомельском аэропорту Антонов.

Буданов рассказал, что именно данные Киреева дали Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После ожесточенного боя с российскими десантниками аэропорт был поврежден и оказался непригоден для сил вторжения.

Участие в переговорах с Россией и убийство

Когда первоначальные планы Москвы были сорваны и дело дошло до переговоров с РФ в Беларуси, Буданов предложил Кирееву примкнуть к ним — тот знал как минимум двух членов российской делегации. Глава ГУР делал ставку на то, что связи Киреева могут помочь Украине добиться паузы в боевых действиях и дать больше времени для мобилизации обороны.

Киреев осознавал, что играть столь публичную роль в переговорном процессе для него будет рискованно, и поначалу не хотел ехать в Беларусь. «В течение многих лет он выстраивал отношения по обе стороны границы. Война заставила его задекларировать свою верность [Украине]», — пишет WSJ.



«Что ж, черт возьми, — сказал он одному из своих охранников. — Раз родина сказала надо, я поеду».

28 февраля Киреев впервые примкнул к министру обороны Украины и другим украинским чиновникам в Беларуси. Фотографии Киреева, сидящего за столом переговоров среди членов делегации Украины, удивили многих, кто его знал, включая жену, оставшуюся за границей. Ей он ничего не говорил.

«После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, — констатировал Буданов. — К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось идти на риск».

После возвращения из Беларуси Киреев провел несколькочасовую встречу с Будановым. По словам одного из сотрудников его охраны, Киреев знал о грозящей ему опасности и покинул встречу в молчаливом настроении.



Несколько дней спустя один из друзей побывал в доме Киреева на северной окраине Киева. По его словам, Киреев держал в руках крупнокалиберное охотничье ружье и пояснил, что стрелял из него в российских агентов, которые приблизились к его дому несколькими ночами ранее.

Когда Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров, запланированном на 3 марта, Буданов снова уговорил Киреева принять участие.

Буданов рассказал, что в ночь перед переговорами в Беларуси Кирееву позвонили из офиса Александра Поклада, главы контрразведки СБУ. Он рассказал, что Поклад, отвечающий за поимку сотрудников разведки и службы безопасности, подозреваемых в работе на Россию, просил о встрече. (Поклад отказался давать комментарии для статьи, как и спикер СБУ, сославшись на закон о государственной тайне).



WSJ пишет, что Киреев отправился на киевский вокзал со своей личной охраной и агентами военной разведки для дальнейшей поездки в Беларусь. Он сказал телохранителям, что по дороге его могут арестовать. «Не вмешивайтесь», — предупредил он охранников, рассказал один из них.



Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Затем подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева направили к микроавтобусу. Его охрану уложили лицом вниз на улице, перед тем как фургон уехал.

Примерно через 90 минут сотрудников военной разведки вызвали к месту, где было обнаружено тело Киреева с пулевым отверстием в затылке.

Государственное бюро расследований Украины, которое занимается подобными убийствами, отказалось от комментариев, пишет WSJ.

Издание также напоминает, что в течение последующих месяцев власти Украины вычищали российских пособников из спецслужб. «Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно все они наказание получат», — заявил Зеленский в начале апреля, когда уволил и лишил званий двух генералов СБУ (начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко).

В июле был уволен глава СБУ Иван Баканов, а к уголовной ответственности привлекли десятки генералов агентства за их предполагаемую роль в содействии российскому вторжению. Украина возбудила более 650 дел о государственной измене с участием госслужащих.



Дениса Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве, среди могил украинских героев.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно нарадил Киреева медалью за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и безопасности государства».

