Украина узнала о приказе Путина начать полномасштабную войну 23 февраля — WSJ 19 января, 00:43 Могила Дениса Киреева в Киеве (Фото:The Wall Street Journal)

Украинской разведке стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении 23 февраля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, информацию передал банкир Денис Киреев, работавший в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в Сбербанке. В марте он погиб во время задержанной СБУ, но Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщило, что Киреев сотрудничал с разведкой и погиб во время выполнения специального задания.

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Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что работать на разведку Киреев начал весной 2021 года, когда стали появляться первые сообщения в СМИ по поводу того, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.

«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись денежные операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», — заявил Буданов.

По его словам, Киреев согласился и начал с еще одним сотрудником разведки ездить в РФ, получая информацию через свои источники.

«Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах», — сообщил Буданов.

Он сообщил, что 23 февраля Киреев передал данные ГУР о том, что утром кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ о начале войны и подчеркнул, что одной из целей оккупантов будет аэропорт в Гостомеле для дальнейшего захвата Киева.

«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», – сообщил Буданов.

После провалов россиян быстро захватить столицу Буданов попросил Киреева войти в делегацию на российско-украинских переговорах в Беларуси. Перед вторым туром переговоров 3 марта Киреев был задержан сотрудниками СБУ и через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Дениса Киреева. Киреев похоронен с военными почестями на Байковом кладбище в Киеве.