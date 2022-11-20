«Речь идет об оккупации Херсона». Результаты расследования в отношении экс-главы СБУ Баканова должен знать не только Зеленский — Гончаренко 20 ноября, 14:55 Эксклюзив НВ Флаги в центре Херсона после деоккупации города (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Радио НВ высказался по поводу расследования действий или бездействия Ивана Баканова, который до середины июля 2022 года, в течение пяти месяцев полномасштабного российского вторжения, возглавлял Службу безопасности Украины.

«У нас глава СБУ во время военного положения, во время вторжения, это, наверное, после главнокомандующего Вооруженными силами Украины, высшее лицо, потому что СБУ — это и контрразведка, и боевые подразделения. Это очень важный вопрос. У нас сменился глава СБУ. Никто не слышал его доклада. Более того, он был уволен по очень жесткой статье военного устава, что своими действиями привел к ужасным последствиям, включая человеческие жертвы. <...> Это я не от себя говорю, я не даю оценку. Это сказал президент в своем указе», — рассказал Гончаренко.

После, по словам нардепа, объявили, что идет расследование, но его результаты до сих пор Гончаренко неизвестны:

«И это должно знать общество, а не один человек — президент [Владимир Зеленский], назначавший его. Украинское общество пострадало. Мы понимаем, что речь идет о Херсоне — многострадальном, который, слава Богу, сейчас освобожден. Но как он был оккупирован, как провалился юг Украины, фронт? С июля (а сегодня конец ноября) мы ничего не знаем: состоялось расследование, не состоялось; виновным он оказался или не виноват?»

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17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

В указе об увольнении Баканова указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

Обязанности главы СБУ временно исполняет первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.