Даже жена удивилась. Почему украинский «агент 007» стал участником первых после начала войны переговоров между Украиной и РФ — WSJ 19 января, 19:19 Киреев — на дальнем плане справа (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

В преддверии первого раунда переговоров в Беларуси между делегациями Украины и России 28 февраля 2022 года к ним был неожиданно привлечен украинский банкир и разведчик Денис Киреев. В ГУР МО надеялись, что его связи в Москве помогут выиграть время для налаживания обороны в первые дни полномасштабного вторжения агрессора, говорится в расследовании американского издания WSJ.



Предложение войти в состав делегации 45-летнему Кирееву сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет издание. Он высоко оценивал роль экс-банкира, который играл роль украинского «агента 007», в информировании Киева о планах врага непосредственно перед 24 февраля.

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Киреев знал по меньшей мере двух членов российской делегации, и глава ГУР делал ставку на то, что его связи могут помочь Украине добиться паузы в боевых действиях и дать больше времени для мобилизации обороны, рассказывают журналисты.

Киреев отдавал себе отчет, что играть публичную роль в переговорном процессе для него рискованно, и поначалу не хотел ехать в Гомель.

«В течение многих лет он выстраивал отношения по обе стороны границы. Война заставила его задекларировать свою верность Украине», — пишет WSJ.

По информации издания, он сказал одному из своих охранников: «Что ж, черт возьми, если родина сказала „надо“, я поеду».

28 февраля агент ГУР МО присоединился к министру обороны Украины Алексею Резникову и другим украинским переговорщикам в Беларуси. Фотографии непубличного лица за столом переговоров удивили многих, включая находившуюся в Европе супругу Киреева. Ей он ничего не говорил, утверждает WSJ.

«После появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, — констатировал Буданов. — К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось рисковать».

Через несколько дней после встречи в Беларуси тело Киреева с огнестрельным ранением головы обнаружили в Киеве.

28 февраля 2022 года состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ об условиях прекращения боевых действий. Россия выдвинула ультиматум о сложении оружия, украинская сторона отвергла его. Ни одно решение не было принято, переговорщики условились встретиться еще раз.

На следующей встрече 3 марта Киреева уже не было.

Киреев во время правления беглого президента Виктора Януковича занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка (2010—2014). До этого он был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006—2012).

WSJ пишет, что в последние годы своей жизни он часто ездил в Россию, где имел разветвленную сеть контактов, а затем передавал важные данные спецслужбам Украины.