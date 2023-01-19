Даже жена удивилась. Почему украинский «агент 007» стал участником первых после начала войны переговоров между Украиной и РФ — WSJ

19 января, 19:19
Поделиться:
Киреев — на дальнем плане справа (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Киреев — на дальнем плане справа (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

В преддверии первого раунда переговоров в Беларуси между делегациями Украины и России 28 февраля 2022 года к ним был неожиданно привлечен украинский банкир и разведчик Денис Киреев. В ГУР МО надеялись, что его связи в Москве помогут выиграть время для налаживания обороны в первые дни полномасштабного вторжения агрессора, говорится в расследовании американского издания WSJ.

Предложение войти в состав делегации 45-летнему Кирееву сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет издание. Он высоко оценивал роль экс-банкира, который играл роль украинского «агента 007», в информировании Киева о планах врага непосредственно перед 24 февраля.

Видео дня

Киреев знал по меньшей мере двух членов российской делегации, и глава ГУР делал ставку на то, что его связи могут помочь Украине добиться паузы в боевых действиях и дать больше времени для мобилизации обороны, рассказывают журналисты.

Киреев отдавал себе отчет, что играть публичную роль в переговорном процессе для него рискованно, и поначалу не хотел ехать в Гомель.

«В течение многих лет он выстраивал отношения по обе стороны границы. Война заставила его задекларировать свою верность Украине», — пишет WSJ.

По информации издания, он сказал одному из своих охранников: «Что ж, черт возьми, если родина сказала „надо“, я поеду».

Читайте также:
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, требует немедленного прекращения огня и отвода войск

28 февраля агент ГУР МО присоединился к министру обороны Украины Алексею Резникову и другим украинским переговорщикам в Беларуси. Фотографии непубличного лица за столом переговоров удивили многих, включая находившуюся в Европе супругу Киреева. Ей он ничего не говорил, утверждает WSJ.

«После появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, — констатировал Буданов. — К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось рисковать».

Через несколько дней после встречи в Беларуси тело Киреева с огнестрельным ранением головы обнаружили в Киеве.

28 февраля 2022 года состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ об условиях прекращения боевых действий. Россия выдвинула ультиматум о сложении оружия, украинская сторона отвергла его. Ни одно решение не было принято, переговорщики условились встретиться еще раз.

На следующей встрече 3 марта Киреева уже не было.

Читайте также:
Гибель разведчика Киреева не имеет отношения к переговорам Украины и России — Офис президента

Киреев во время правления беглого президента Виктора Януковича занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка (2010—2014). До этого он был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006—2012).

WSJ пишет, что в последние годы своей жизни он часто ездил в Россию, где имел разветвленную сеть контактов, а затем передавал важные данные спецслужбам Украины.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Переговоры с Россией Кирилл Буданов Война России против Украины ГУР МО Денис Киреев

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X