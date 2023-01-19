Подоляк объяснил гибель Киреева плохой координацией между СБУ и ГУР в начале полномасштабной войны 19 января, 16:44 Денис Киреев присутствовал на переговорах украинской и российской делегаций (Фото:Обозреватель/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил гибель Дениса Киреева отсутствием координации между силовыми структурами в начале полномасштабной войны.

В эфире телеканала Delfi Подоляк подчеркнул, что Киреев не был российским агентом, как позже пытались утверждать россияне.



«Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с тем, что [в первые дни полномасштабной войны] не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, а с другой стороны не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате… Это не связано с работой делегации и переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом России», — сказал он.



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Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.

Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно его наградил.