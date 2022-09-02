«Думаю, никакой проверки не было». Куда делся Баканов после увольнения из СБУ, неизвестно — нардеп Костенко 2 сентября, 18:26 Нардеп Роман Костенко считает, что никакой проверки после увольнения Ивана Баканова с должности главы СБУ не было (Фото:ssu.gov.ua)

Нардеп от партии Голос Роман Костенко сказал в эфире Радио НВ, что, по его мнению, никакой проверки после увольнения Ивана Баканова с должности главы СБУ не было, и он даже не знает, находится ли Баканов в Украине.



На вопрос о том, была ли проведена какая-то проверка деятельности Ивана Баканова на должности главы СБУ, Костенко ответил Радио НВ: «Мне ничего не известно. Думаю, никакой проверки не было. Полагаю, есть эти причины у президента. Президент в курсе, потому что ему докладывают, почему его сняли, и на этом все».

Видео дня

Нардеп добавил, что даже не знает, находится ли Баканов в Украине или за границей.

«А кто же назначал [экс-генерала СБУ Андрея] Наумова, подозреваемого в госизмене? Его назначал либо Иван Геннадиевич, либо с подачи Офиса президента все кадровые решения поступают. И какова ответственность у человека? Никакая: где-то с кучей денег сидит в Сербии; решается вопрос, что с ним дальше делать. А последствия, какие последствия?» — отметил он.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Через два дня, 19 июля, Рада уволила Баканова с формулировкой — неисполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия.

По информации руководителя терробороны Днепра Геннадия Корбана, такая реакция главы государства связана с задержанием экс-главы УСБУ в АР Крым Олега Кулинича, уличенного в работе на спецслужбы России.

Как заявил Корбан в интервью Радио НВ, Кулинич был в достаточно близких отношениях с Бакановым.

31 августа издание The Insider сообщило, что экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ.

Как сообщали Схемы, Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.