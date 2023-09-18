Дело Шуфрича: ордена, кители и «документ» об «автономии» для Донетчины и Луганщины не тянут на госизмену — Рахманин 18 сентября, 15:12 Фото обысков у Нестора Шуфрича, опубликованные нардепом Алексеем Гончаренко (Фото:ГОНЧАРЕНКО via Telegram)

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, что обнаруженные у нардепа Нестора Шуфрича российские ордена и военные кители, а также «документ» о «автономии» для Донетчины и Луганщины не являются достаточными основаниями для обвинения его в государственной измене.



«Не знаю, что изъяли у Нестора Шуфрича во время обыска. Насколько я понимаю, таких обысков было несколько и будут еще. Но то, что показывали в средствах массовой информации, извините за откровенность, на государственную измену не тянет совсем», — подчеркнул Рахманин в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что «документ, подписанный им (Нестором Шуфричем - ред.) и Виктором Медведчуком, который подают как сепаратистский» — это пересказанные другими словами Минские соглашения, «которые у нас два президента считали политическими обязательствами и парламенты трех, если не ошибаюсь, каденций за это голосовали».

«Уголовных производств по государственной измене всем депутатам, которые за это голосовали, не было. Как и президентам, которые их поддерживали», — напомнил он.

Рахманин также объяснил, что российские или советские награды, мундиры, георгиевские ленты, советские медали и памятные российские медали, которые нашли у Шуфрича во время обысков, сами по себе не являются преступлением.

«Я напомню, что, согласно закону, нарушением является использование запрещенной символики. А использованием является ее публичная демонстрация или пропаганда в средствах массовой информации, в публичном пространстве. Если ты дома держишь что-то такое, с точки зрения закона, это нарушением не является. И точно не является признаком государственной измены», — сказал нардеп.

Он также выразил сомнение, что Шуфрич мог выполнять задания экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, поскольку Сивкович враждовал с окружением кума Путина Виктора Медведчука, к которому принадлежал Шуфрич.

«Возможно, у СБУ есть безупречные доказательства этого. Если это так, я думаю, что тогда суд на основании этих доказательств вынесет справедливый приговор. Но формальных оснований считать, что это соответствует действительности, пока лично у меня нет», — отметил Рахманин.

Нардеп добавил, что государственную измену очень сложно доказать в суде.

«Если уж обвинять в государственной измене, надо брать персону, которая действительно к этому причастна, по которой возможно привести неопровержимые доказательства. Потому что хайп завтра закончится, а потом будет разочарование», — сказал он.

Шуфрич получил подозрение в госизмене 15 сентября. По данным СБУ, он работал на бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, который сбежал в Москву в 2014 году. Шуфрич систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является «искусственным образованием», утверждал, якобы у Украины и России «единая история», а украинцы и россияне — «один народ».

Во время обысков у нардепа правоохранители нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ и тому подобное.

По данным источников NV в СБУ во время обысков у Шуфрича нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

В СБУ рассказали, что «документ» предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», «широкую автономию», проведение «выборов», формирование «отдельного правительства» и «парламента».

Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи подозреваемого в госизмене экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и самого Шуфрича.



Печерский райсуд 15 сентября отправил Шуфрича под арест на два месяца без права внесения залога.