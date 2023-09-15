Суд отправил Шуфрича под арест на два месяца без возможности внисения залога

15 сентября, 21:51
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Нестор Шуфрич в зале суда, 15 сентября (Фото:Стас Юрченко / Ґрати)

Нестор Шуфрич в зале суда, 15 сентября (Фото:Стас Юрченко / Ґрати)

В пятницу вечером, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Ґрати из зала суда.

Комментируя решение суда, Шуфрич заявил журналистам, что «власти это нужно». Адвокаты нардепа заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

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В пятницу, 15 сентября, источники NV в СБУ рассказали, что у Шуфрича проходят обыски, политика подозревают в государственной измене. Во время обысков у него нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

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В тот же день Шуфрич прибыл в Печерский суд Киева, где ему избирали меру пресечения.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, бывшим народным депутатом Украины и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.

Позже в СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

Государственное бюро расследований в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу.

УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нестор Шуфрич Государственная измена

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