Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене — СБУ 15 сентября, 15:05 Нестор Шуфрич (Фото:СБУ/Telegram)

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

СБУ совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала доказательную базу по антиукраинской деятельности Шуфрича.

По материалам расследования, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, который координировал российскую агентуру в Украине.

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СБУ сообщает, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году, откуда координировал подрывную деятельность против Украины. Именно он был куратором бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является «искусственным образованием», утверждал, якобы у Украины и России «единая история», а украинцы и русские — «один народ».

Сейчас по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

В пятницу, 15 сентября, источники NV в СБУ рассказали, что у Шуфрича проходят обыски, политика подозревают в государственной измене. Его не задерживали. По словам источников, нардеп был «одним из рупоров Кремля в Украине». Во время обысков у него нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

«Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине», — заявил собеседник NV.

Работники Государственного бюро расследований в июле 2022 года сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу.

УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения в Украину.