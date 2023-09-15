СБУ нашла у Шуфрича «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей — источники NV 15 сентября, 14:39 Нестор Шуфрич (Фото:DR)

В пятницу, 15 сентября, во время обысков у нардепа от запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, об этом сообщили источники NV в СБУ.

В СБУ рассказали, что «документ» предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», «широкую автономию», проведение «выборов», формирование «отдельного правительства» и «парламента».

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Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи подозреваемого в госизмене экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

Источники подчеркнули, что цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына «пойдут воевать в АТО», если их призовут. Однако в то же время готовил документы, которые подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

В пятницу, 15 сентября, источники NV в СБУ рассказали, что у Шуфрича проходят обыски, политика подозревают в государственной измене. Его не задерживали. По словам источников, нардеп был «одним из рупоров Кремля в Украине».

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

«Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине», — заявил собеседник NV.

Сотрудники Государственного бюро расследований в июле 2022 года сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу.

УП сообщала, что скрывающийся в России Сивкович готовился стать «менеджером» фейковых оккупационных «властей» после начала полномасштабного вторжения в Украину.