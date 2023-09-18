Подозреваемого в госизмене Шуфрича на этой неделе уволят с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова — нардеп 18 сентября, 11:27 Пророссийский нардеп Нестор Шуфрич по сей день является председателем комитета Верховной Рады по свободе слова (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook)

Верховная Рада на этой неделе уволит подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 18 сентября.

«Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько с прошлой сессии)», — добавил Железняк.



Планы уволить Шуфрича подтвердил также нардеп Алексей Гончаренко.

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Шуфрич получил подозрение в госизмене 15 сентября. По данным СБУ, он работал на бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, который сбежал в Москву в 2014 году. Шуфрич систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является «искусственным образованием», утверждал, якобы у Украины и России «единая история», а украинцы и русские — «один народ».

Во время обысков у нардепа правоохранители нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ и прочее.

Печерский райсуд 15 сентября отправил Шуфрича под арест на два месяца без права внесения залога.