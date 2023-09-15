Российские ордена и кители. Что нашли у Шуфрича во время обысков — фото 15 сентября, 11:37 СБУ пришла с обысками к Нестору Шуфричу (Фото:Алексей Гончаренко/Telegram)

Служба безопасности Украины нашла во время обысков у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича российские медали и запрещенную символику.

Фото в Telegram опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

На них можно увидеть герб страны-агрессора России и военные кители. Также Шуфрич оказался «ветераном вооруженных сил РФ» и «полководцем победы».

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Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

В пятницу, 15 сентября, источники NV в СБУ рассказали, что у Шуфрича проходят обыски, политика подозревают в государственной измене. Его не задерживали. По словам источников, нардеп был «одним из рупоров Кремля в Украине».

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

«Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине», — заявил собеседник NV.

Сотрудники Государственного бюро расследований в июле 2022 года сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу.

УП сообщала, что скрывающийся в России Сивкович готовился стать «менеджером» фейковых оккупационных «властей» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

