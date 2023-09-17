«Вызывает отвращение, на госизмену не тянет». Последствия от развала дела Шуфрича будут гораздо хуже — интервью NV с Сергеем Рахманиным

17 сентября, 09:23
NV Премиум
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Нардепа Нестора Шуфрича подозревают в госизмене, сейчас его держат под стражей (Фото:t.me/yigal_levin)

Нардепа Нестора Шуфрича подозревают в госизмене, сейчас его держат под стражей (Фото:t.me/yigal_levin)

Автор: Власта Лазур

То, что показывали на этой неделе в СМИ, на государственную измену нардепа из бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича «не тянет совсем», хоть и вызывает отвращение, заявил Сергей Рахманин, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В интервью Radio NV нардеп подробно проанализировал дело Шуфрича и его перспективы.

— Безусловно, самое громкое событие — это объявление подозрения Шуфричу. Печерский суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО по подозрению в государственной измене. Согласно данным следствия, Шуфрич якобы тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которого следствие называет агентом ФСБ. Насколько правдоподобно звучат эти обвинения и подозрение в отношении Шуфрича?

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— Для того, чтобы говорить, насколько оно является достоверным, есть доказательства или нет, надо их смотреть. Понятно, что у нас с вами такой возможности нет. Если говорить об анализе и оценке тех ограниченных фактов, которые нам с вами известны, пока выводы достаточно неутешительны.

Объясню, почему. Во-первых, я не знаю, что изъяли у Нестора Шуфрича во время обыска. Насколько я понимаю, таких обысков было несколько и будут еще. Но то, что показывали в средствах массовой информации, извините за откровенность, на государственную измену не тянет совсем.

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Документ, подписанный им и Виктором Медведчуком, который подают как сепаратистский… Извините за откровенность, это другими словами пересказанные Минские соглашения, которые у нас два президента считали политическими обязательствами и парламенты трех, если не ошибаюсь, каденций за это голосовали. Поэтому…

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Еще одно, тайные документы не подписывают, указывая регалии. Поэтому это такая себе история. Документ, как по мне, отвратительный. Но не менее отвратительным, например, документом я лично искренне считал Минские соглашения, когда был журналистом и депутатом, лично призывал огромное количество людей за это не голосовать. Но напомню, что они у нас парламентом каждый год продлевались. И уголовных производств по государственной измене всем депутатам, которые за это голосовали, не было. Как и президентам, которые их поддерживали. Это, во-первых.

Во-вторых, относительно наград, мундиров. Кстати, я не знаю, это российские или советские, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Георгиевские ленты и советские медали и памятные российские — тоже не является преступлением на самом деле. У меня есть много знакомых, которые коллекционируют кучу разного подобного хлама. Не понимаю зачем, потому что оно у меня вызывает удивление и отвращение, но уголовным преступлением это не является.

Более того, даже когда говорят, что он использовал запрещенную символику, я напомню, что, согласно закону, нарушением является использование запрещенной символики. А использованием является ее публичная демонстрация или пропаганда в средствах массовой информации, в публичном пространстве. Если ты дома держишь что-то такое, с точки зрения закона, это нарушением не является. И точно не является признаком государственной измены. Это два.

Три. Я не знаю, на какую информацию опирается Служба безопасности и Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, которые, насколько я понимаю, тоже были приобщены к процессу. По крайней мере, так говорят в средствах массовой информации. Но, насколько я помню (я могу чего-то не знать), Шуфрич, условно говоря, был из другой среды пророссийских политиков, чем та, к которой принадлежал господин Сивкович. И в какие-то дружеские, тем более партнерские или тем более подчиненные отношения между Сивковичем и Шуфричем мне поверить достаточно сложно.

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Насколько я помню (а я достаточно давно живу), они из других сред. Сивкович никогда не принадлежал к медведчуковской среде. Более того, у них были достаточно враждебные, насколько я помню, отношения. А Шуфрич из медведчуковской среды.

Теги:   Игорь Коломойский Интервью NV Нестор Шуфрич Государственная измена Виктор Пинчук Владимир Зеленский Сергей Рахманин Радио NV Война России против Украины

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