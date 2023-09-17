«Вызывает отвращение, на госизмену не тянет». Последствия от развала дела Шуфрича будут гораздо хуже — интервью NV с Сергеем Рахманиным 17 сентября, 09:23 NV Премиум Нардепа Нестора Шуфрича подозревают в госизмене, сейчас его держат под стражей (Фото:t.me/yigal_levin)

То, что показывали на этой неделе в СМИ, на государственную измену нардепа из бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича «не тянет совсем», хоть и вызывает отвращение, заявил Сергей Рахманин, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В интервью Radio NV нардеп подробно проанализировал дело Шуфрича и его перспективы.

— Безусловно, самое громкое событие — это объявление подозрения Шуфричу. Печерский суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО по подозрению в государственной измене. Согласно данным следствия, Шуфрич якобы тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которого следствие называет агентом ФСБ. Насколько правдоподобно звучат эти обвинения и подозрение в отношении Шуфрича?

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— Для того, чтобы говорить, насколько оно является достоверным, есть доказательства или нет, надо их смотреть. Понятно, что у нас с вами такой возможности нет. Если говорить об анализе и оценке тех ограниченных фактов, которые нам с вами известны, пока выводы достаточно неутешительны.

Объясню, почему. Во-первых, я не знаю, что изъяли у Нестора Шуфрича во время обыска. Насколько я понимаю, таких обысков было несколько и будут еще. Но то, что показывали в средствах массовой информации, извините за откровенность, на государственную измену не тянет совсем.

Документ, подписанный им и Виктором Медведчуком, который подают как сепаратистский… Извините за откровенность, это другими словами пересказанные Минские соглашения, которые у нас два президента считали политическими обязательствами и парламенты трех, если не ошибаюсь, каденций за это голосовали. Поэтому…

Еще одно, тайные документы не подписывают, указывая регалии. Поэтому это такая себе история. Документ, как по мне, отвратительный. Но не менее отвратительным, например, документом я лично искренне считал Минские соглашения, когда был журналистом и депутатом, лично призывал огромное количество людей за это не голосовать. Но напомню, что они у нас парламентом каждый год продлевались. И уголовных производств по государственной измене всем депутатам, которые за это голосовали, не было. Как и президентам, которые их поддерживали. Это, во-первых.

Во-вторых, относительно наград, мундиров. Кстати, я не знаю, это российские или советские, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Георгиевские ленты и советские медали и памятные российские — тоже не является преступлением на самом деле. У меня есть много знакомых, которые коллекционируют кучу разного подобного хлама. Не понимаю зачем, потому что оно у меня вызывает удивление и отвращение, но уголовным преступлением это не является.

Более того, даже когда говорят, что он использовал запрещенную символику, я напомню, что, согласно закону, нарушением является использование запрещенной символики. А использованием является ее публичная демонстрация или пропаганда в средствах массовой информации, в публичном пространстве. Если ты дома держишь что-то такое, с точки зрения закона, это нарушением не является. И точно не является признаком государственной измены. Это два.

Три. Я не знаю, на какую информацию опирается Служба безопасности и Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, которые, насколько я понимаю, тоже были приобщены к процессу. По крайней мере, так говорят в средствах массовой информации. Но, насколько я помню (я могу чего-то не знать), Шуфрич, условно говоря, был из другой среды пророссийских политиков, чем та, к которой принадлежал господин Сивкович. И в какие-то дружеские, тем более партнерские или тем более подчиненные отношения между Сивковичем и Шуфричем мне поверить достаточно сложно.

Насколько я помню (а я достаточно давно живу), они из других сред. Сивкович никогда не принадлежал к медведчуковской среде. Более того, у них были достаточно враждебные, насколько я помню, отношения. А Шуфрич из медведчуковской среды.