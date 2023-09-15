«Давно не пиз*или». Украинцы обсуждают российские награды Шуфрича и его гигантские люстры на фоне обыска СБУ — обзор соцсетей 15 сентября, 13:33 Пользователи отмечают, что уже давно никто не проводит с Шуфричем «воспитательных бесед» (Фото:NV)

Утро пятницы, 15 сентября, порадовало украинцев долгожданной новостью о сообщении прокремлевскому депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу о подозрении в государственной измене.

Судя по обнародованным фото с обыска в его доме, правоохранители обнаружили там российские награды, униформу советских силовых структур и различную запрещенную символику.

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Кроме того, у Шуфрич были найдены документы, которые могут связывать его с вооруженными силами России.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

В свою очередь многие пользователи соцсетей обратили внимание также и на интерьер в его загородном особняке. Особенно их заинтересовала коллекция сабель и гигантские хрустальные люстры.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

При этом некоторые украинцы предполагают, что подозреваемый в госизмене нардеп от уже ликвидированной ОПЗЖ может быть в итоге передан РФ в рамках обмена пленными, как это произошло с его коллегой Виктором Медведчуком.

Фото: Скриншот/X

Опасаясь этого, они выразили свое сожаление в связи с тем, что уже довольно давно никто не проводит с Шуфричем «воспитательных бесед».

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Согласно данным СМИ, открытое против него дело о госизмене связано с разоблачением российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.