«Псевдолегализация мародерства». Подоляк отреагировал на введение Путиным «военного положения» на оккупированных территориях
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введенное российским диктатором Владимиром Путиным "военное положение" на оккупированных территориях следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства.
«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой», — написал он в Twitter.
По его словам, для Украины это не меняет ничего.
«Продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», — написал Подоляк.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о введении военного положения на оккупированных Россией территориях Украины.
Незаконный и преступный указ Путина предусматривает введение военного положения на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.