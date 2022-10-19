«Псевдолегализация мародерства». Подоляк отреагировал на введение Путиным «военного положения» на оккупированных территориях 19 октября, 16:07 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой», — написал он в Twitter.

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По его словам, для Украины это не меняет ничего.

«Продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», — написал Подоляк.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о введении военного положения на оккупированных Россией территориях Украины.

Незаконный и преступный указ Путина предусматривает введение военного положения на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.