Зеленский официально признал ничтожность всех актов Путина об аннексии украинских территорий 4 октября, 15:37 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал ничтожными указы российского диктатора Владимира Путина об аннексии украинских территорий.

Соответствующий указ № 687/2022 о ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины опубликован на сайте президента.

Президент признал ничтожными, то есть не имеющими никаких юридических последствий, указы Путина от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные в связи с реализацией этих указов диктатора РФ.

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17 марта 2014 года Путин подписал указ об аннексии временно оккупированного украинского Крыма. 21 февраля 2022 года диктатор признал «независимость» ОРДЛО, а 29 сентября Путин подписал указ о «независимости» Херсонской и Запорожской областей.



30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 сентября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.