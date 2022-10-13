Талибы против РФ и блестящий Кислица. Как голосовали в ООН за осуждение незаконной аннексии территорий Украины и как на это реагируют 13 октября, 15:05 Сюжет Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица пытается рассмотреть, сколько стран поддержали Россию во время голосования по резолюции с осуждением незаконной аннексии украинских территорий, 12 октября (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Инфографика: ООН

В тексте резолюции сказано, что Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области частично находятся под временным военным контролем России в результате агрессии и в нарушение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а «решения» России об их статусе не соответствуют принципам Устава ООН.

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Организация подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, осудила организацию Россией незаконных референдумов и объявила, что незаконные действия Москвы в этих четырех украинских областях не имеют никакой юридической силы и не меняют их статус.

НВ рассказывает, о чем говорит это голосование и как на него реагируют.

Украину поддержали даже больше стран, чем в начале вторжения

Политолог Владимир Фесенко отметил, что 12 октября стран, поддержавших Украину, было даже больше, чем при осуждении вторжения РФ в Украину в марте.

Тогда немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины потребовал от России 141 из 193 членов ООН.

12 октября Украину поддержали Бангладеш, Ирак и Сенегал, воздержавшиеся от голосования в марте.

Число стран, поддержавших Россию осталось при этом неизменным. Кроме России, Беларуси, Сирии и Северной Кореи страну агрессора в марте поддержала Эритрея, которая воздержалась во время вчерашнего голосования, а вчера — Никарагуа (эта страна воздержалась от голосования в марте).

То, что Эритрея в этот раз воздержалась от поддержки РФ отметил на своей странице в Twitter директор антикризисной группы ООН Ричард Гован.

Фесенко пишет, что 35 стран, сохранивших формальный нейтралитет, не хотят ссориться с Россией, имеют политические и преимущественно экономические интересы к отношениям с РФ.

Он делит их на

постсоветские, которые входят в различные межгосударственные образования во главе с Россией;

Китай и ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран;

«еще 10 стран ( в частности, Азербайджан)», которые хотят придерживаться относительного нейтралитета.

Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что Китай воздержался от голосования, поскольку не считает, что резолюция будет полезной, передает South China Morning Post.



«Любые действия, предпринятые Генеральной Ассамблеей, должны способствовать деэскалации ситуации, скорейшему возобновлению диалога и продвижению политического решения этого кризиса», — сказал он.



Похожее заявление сделала представительница ЮАР, которая оба раза воздержалась от голосования, Мату Джойини.

«ЮАР считает территориальную целостность государств и Украины неприкосновенной, и мы отвергаем все действия, которые подрывают цели и принципы Устава ООН и международного права. Мы воздержались при голосовании по резолюции, потому что считаем, что цель этой ассамблеи в соответствии с ее мандатом всегда должна заключаться в содействии конструктивному результату, способствующему установлению устойчивого мира в Украине», — заявила она.



Представительница Индии Ручира Камбой отметила, комментируя позицию своей страны, что «весь глобальный Юг понес значительный побочный ущерб» в результате войны и что в резолюции не были затронуты «насущные вопросы».

Украинский Центр исследования Африки, отмечает, что ни одна из африканских стран не поддержала Россию, при этом Украину поддержали 28 стран, а 19 стран (Алжир, Бурунди, Гвинея, Конго-Браззавиль, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Мали, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Южный Судан, Того, Танзания, Уганда и ЦАР) воздержались. Еще пять стран (Буркина-Фасо, Камерун, Джибути, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи) не голосовали.

«Итак, во-первых, Эритрея отказалась поддерживать российскую аннексию временно оккупированных территорий Украины. Во-вторых, уменьшается блок стран Африки, занимающих позицию отстраненного нейтралитета, испытывая негативные эффекты российского вторжения», — говорится в заявлении Центра изучения Африки.

3 октября впервые в истории украинской дипломатии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки. 10 октября он был вынужден его прервать из-за массированного ракетного удара РФ по Украине.

Комментируя результаты голосования Генассамблеи ООН, Кулеба написал на своей странице в Facebook, что несколько стран Африки, которые ранее воздерживались во время голосований или не участвовали, теперь проголосовали «За».

«С их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил Президент Зеленский, я встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки. Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и больше стран Глобального Юга», — отметил глава МИД Украины.

Politico обращает внимание на то, что в этот раз Украину поддержали Бангладеш, Ирак и Марокко, которые либо воздержались, либо не голосовали за резолюцию ООН в марте, осуждавшую полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Издание пишет, что американские дипломаты провели интенсивную лоббистскую кампанию в отношении Индии и Южной Африки, но не смогли изменить их голоса.

При этом традиционные союзники России Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан воздержались, а Туркменистан не голосовал.

Примечательно также, что как в начале марта, так и теперь, в поддержку Украины проголосовал контролируемый талибами Афганистан.

Это произошло, несмотря на попытки РФ наладить отношения с талибами, в ответ на которые в ноябре 2021 года они признали оккупированный Крым российским.

В июне 2022 года директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в интервью Радио НВ объяснял, что Россия заинтересована в талибах больше, чем они в ней, и играет в их отношениях второстепенную роль.

«Уровень представительства талибов в отношениях с Россией всегда не первого ранга, большей частью второго или даже третьего. То есть, лидеры талибов с россиянами не общаются и не выражают открытую поддержку россиянам», — рассказывал он.

Кореньков подчеркнул, что на самом деле у россиян нет рычагов влияния на Талибан.

«Это выглядит забавно: когда огромная страна по сути пресмыкается перед террористической организацией для того, чтобы продемонстрировать, что они имеют какое-либо влияние или играют какую-либо роль в этих отношениях, а сама террористическая организация даже не обращает особого внимания на это пресмыкание и оказывает скорее услугу России, чем демонстрирует какое-то уважение», — отмечал эксперт.

«Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4?»

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поблагодарил 143 страны, поддержавшие резолюцию ООН с осуждением незаконной аннексии Россией украинских территорий.

«Благодарен 143 государствам, поддержавшим историческую резолюцию Генассамблеи ООН Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН. Мир сказал свое слово — попытка аннексии РФ бесполезна и ее никогда не признают свободные страны», — написал президент, добавив, что Украина вернет свои территории.

После голосования постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял Россию.

«О, Боже! Я не могу рассмотреть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!», — написал Кислица на своей странице в Twitter, добавив свое фото с биноклем.

Член Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из партии Европейская солидарность Николай Княжицкий на своей странице в Facebook подчеркнул негативные аспекты голосования.

«Китай не поддержал нашу целостность. Нас не поддержали ни Индия, ни Пакистан. Все ядерные державы, между прочим», — отметил он.

Кроме того, Княжицкий подчеркнул, что Украину не поддержали, ни Армения, ни Азербайджан, часть африканских стран, в том числе ЮАР, а также Вьетнам и Шри-Ланка.

«Голосование за нашу территориальную целостность для нас принципиально. Четко показывает, кто есть наши враги, кто изменил нашей дружбе, где недоработала наша дипломатия», — подытожил он.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк, комменитируя голосование, занял более взвешенную позицию. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что резолюция ООН — «это масштабное свидетельство об отношении мира к российской агрессии» и напомнил, что в марте 2014 года Украину поддержали 100 государств, Россию — 11, а воздержались — 58.

«Сегодня в защиту Украины выступили 143 государства-члена ООН. Лишь четверо таких же, как москва, преступные режимы Беларуси, Никарагуа, Сирии и Северной Кореи выступили против. Воздержались — 35. Преступный клуб России сокращается. Украина должна отреагировать на позицию стоящих на стороне зла. Это прежде всего касается официальной власти Беларуси, захваченной лукашенко. С минском лукашенко следует разорвать дипломатические отношения. Достаточно двусмысленности по отношению к этому Иуде», — написал Яценюк.

Бывший премьер также отметил, что с «нейтральной позицией» важных стран необходимо работать, а Китай и Индия должны определиться на чьей они стороне — мира и права или агрессии и нарушения прав.

«Сам факт, что 35 государств воздержались от осуждения грубого нарушения норм международного права, представляет значительную угрозу глобальному мироустройству. На дипломатическом фронте — важная победа. Это значительный результат, впрочем, битва продолжается. Спасибо украинским дипломатам за труд», — подытожил он.

Глава партии Голос Кира Рудык также отметила на своей странице в Facebook, что резолюция ООН — признак того, что поддержка Украины растет, а агрессор теряет своих немногочисленных союзников.

«Документ четко говорит, что все „решения“ кремля о „присоединении“ временно оккупированных украинских территорий к России — незаконны и противоречат принципам Устава ООН. Мы ждем еще одного решения Организации: исключения россии. Ее пребывание в ООН тоже незаконно и тоже противоречит Уставу», — написала она.