Путин скоро поймет это. Чего добивается РФ своими бомбардировками и что для нее пойдет не так, — экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе
Джеймс Ставридис: Западу пора предоставить больше возможностей украинцам (Фото:symposium.org)
Современную войну не выиграть без контроля над землей, и Россия, наносящая авиаудары по гражданским объектам в Украине, скоро это поймет, — пишет в своем материале для Bloomberg бывший Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис
Война в Украине быстро меняется, и все более очевидное поражение президента РФ Владимира Путина в наземных операциях заставляет его искать асимметричные ответы. Последние события показывают, что он выбрал методы, являющиеся, по сути, террористической кампанией против мирного населения Украины.
Российские ракетные удары напоминают бомбардировки «Фау-2», направленные нацистской Германией против британских городов во время Второй мировой войны, и мало что дают с тактической точки зрения. Лишь наоборот — усиливают и без того мощный гнев украинцев и, вероятно, заставят сторонников США и Европы ускорить поставки оружия. Тех его видов, которых придерживались и ранее во избежание эскалации между Россией и НАТО.
Я руководил крупной воздушной кампанией в Ливии в 2011 году, операцией Unified Protector. Задача, возложенная на НАТО Советом Безопасности ООН, заключалась в создании бесполетной зоны, чтобы не дать диктатору Муаммару Каддафи использовать воздушную и наземную огневую мощь для расправы над своими политическими оппонентами. Мы совершили более 25 000 самолето-вылетов, сбросили почти 10 000 единиц высокоточного оружия и закрыли небо над Ливией.
Но в конечном итоге для свержения режима Каддафи повстанцам пришлось создать эффективные сухопутные силы, что они в итоге и сделали. И я понял: с помощью одной авиации — даже при огромном превосходстве в воздухе — невозможно полностью захватить и удержать землю. Путин скоро выяснит то же самое.
Российские ракетные удары напоминают бомбардировки «Фау-2»
Российский лидер уволил еще одного командующего армией (этому удалось продержаться семь недель) и назначил нового начальника своей «специальной военной операции». Речь о генерале Сергее Суровикине, выполняющем одновременно две функции. Он является ещё и высшим руководителем ВВС России. Суровикин также обвиняется в военных преступлениях, поскольку именно он руководил неизбирательными бомбардировками Сирии и Чечни. Тот факт, что он стал одним из главных руководящих лиц в войне России против Украины — сулит тревожные последствия для Украины и говорит о том, что бомбардировки затянутся.
Тем не менее, это вряд ли существенно изменит ситуацию на местах и ещё больше истощит и без того сокращающиеся запасы артиллерии Кремля, особенно «умного» оружия для использования против украинских логистических сетей — то, чего русские до сих пор не смогли сделать эффективно.
Западу пора предоставить больше возможностей украинцам. И рассмотреть поставки, например:
Истребителей МиГ-29 советских времен, которые находятся сейчас на вооружении ВВС Польши. Их можно было давно отдать украинцам, так как их пилоты уже очень умело на них летают. Взамен США предоставят полякам американские F-16.
F-16. Ранние модели Fighting Falcon относительно просты в управлении, но при этом смертоносны как в бою воздух-воздух, так и в бою воздух-земля. США потребуется подготовить к управлению ими украинских пилотов, вероятно, на авиабазе Рамштайн в Германии.
Зенитные оборонительные ракетные комплексы. Скорее всего, это Patriot, который может охватывать большую территорию, и относительно прост в обучении эксплуатации, и Iron Dome (разработанный совместно с Израилем) для защиты населенных пунктов и объектов критической инфраструктуры.
Более сложные системы электронного подавления.
Расширенные наступательные возможности в киберпространстве, чтобы преследовать российскую разведку и операции по наведению.
Итак, что происходит, когда кампания бомбардировок оказывается неэффективной? У Путина в запасе есть и другие асимметричные меры, в том числе кибератаки на западные цели. На днях были взломаны веб-сайты нескольких ключевых аэропортов США — причём, подразделений, ориентированных на клиентов, а не фактические системы управления и контроля или радарные системы. Ответственность за это взяли на себя пророссийские хакеры. Вопрос в том, был ли это предупредительный выстрел или это все, на что способны россияне.
Путин, скорее всего, направит кибератаки на «мягкие цели», такие как цепочки поставок для потребителей — вспомните прошлогодние хакерские атаки на предприятия мясоперерабатывающего комплекса и топливные трубопроводы. Жесткие цели США и их союзников — военное командование и управление, финансовые системы, критическая инфраструктура, такая как электрические, водные, газовые и транспортные сети — лучше защищены. К тому же атака на любую из этих жизненно важных систем вызовет значительный контрудар со стороны Киберкомандования США, что серьезно беспокоит Кремль.
Перевод НВ
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