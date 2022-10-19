В Украине объявили воздушную тревогу: в Киевской области сработало ПВО, в Черниговской — сбиты две ракеты 19 октября, 14:09 Сбитая ракета в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

Днем в среду, 19 октября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях, кроме Автономной Республики Крым.

На фоне объявленной тревоги глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram о работе ПВО в регионе.

Он призвал местных жителей не игнорировать опасность и находиться в укрытиях.

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Оперативное командование Север сообщило в Facebook, что над селом Кипти в Черниговской области сбито две ракеты, и опубликовало фото их остатков.

Винницкая область попала под ракетный обстрел, сообщил глава ОВА Сергей Борзов без подробностей.