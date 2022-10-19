«Военное положение» Путина — это подготовка к массовой депортации украинцев — Данилов

19 октября, 17:19
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Алексей Данилов уверен, что РФ хочет изменить этнический состав оккупированных территорий (Фото:Радио Свобода)

Алексей Данилов уверен, что РФ хочет изменить этнический состав оккупированных территорий (Фото:Радио Свобода)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что одним из мотивов главы Кремля Владимира Путина, объявившего «военное положение» на временно оккупированных территориях Украины, является подготовка к массовой депортации ее граждан.

Об этом он написал в среду, 19 октября, у себя в Twitter.

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«Военное положение Путина в „аннексированных“ регионах Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным», — заявил Данилов.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1582728608652500992

19 октября незаконное «военное положение» было объявлено российским диктатором на пока еще подконтрольных войскам РФ территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

По словам Путина, оно должно начать действовать с 00:00 20 октября.

https://www.youtube.com/embed/rRhugEhmKFo

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что решения РФ для Украины ничего не меняют.

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«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой», — пояснил он.

Напомним, что 27 сентября российские оккупанты объявили итогисвоего псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины, нарисовав от 87% до 99% «поддержки» их «вхождения в состав РФ».

В то же время, ни Украина, ни остальной цивилизованный мир этот фейковый плебисцит и его результаты не признали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин СНБО Российская агрессия Военное положение Алексей Данилов Война России против Украины

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