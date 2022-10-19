«Военное положение» Путина — это подготовка к массовой депортации украинцев — Данилов 19 октября, 17:19 Алексей Данилов уверен, что РФ хочет изменить этнический состав оккупированных территорий (Фото:Радио Свобода)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что одним из мотивов главы Кремля Владимира Путина, объявившего «военное положение» на временно оккупированных территориях Украины, является подготовка к массовой депортации ее граждан.



Об этом он написал в среду, 19 октября, у себя в Twitter.

«Военное положение Путина в „аннексированных“ регионах Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось безнаказанным», — заявил Данилов.

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19 октября незаконное «военное положение» было объявлено российским диктатором на пока еще подконтрольных войскам РФ территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

По словам Путина, оно должно начать действовать с 00:00 20 октября.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что решения РФ для Украины ничего не меняют.

«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой», — пояснил он.

Напомним, что 27 сентября российские оккупанты объявили итогисвоего псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины, нарисовав от 87% до 99% «поддержки» их «вхождения в состав РФ».

В то же время, ни Украина, ни остальной цивилизованный мир этот фейковый плебисцит и его результаты не признали.