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Программа партии Слуга народа находится на стадии разработки — Разумков

Сегодня, 13:52
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Программа партии Слуга народа находится на стадии разработки — Разумков - фото

НВ

Программу партии утвердят на съезде

Программа партии Слуга народа находится на стадии разработки, заявил глава политической силы Дмитрий Разумков.

По его словам, окончательно программу утвердит съезд партии.

«Программа разрабатывается, но говорить о ней мы не имеем права, поскольку программу будет утверждать съезд. На съезде она будет обсуждаться, за нее будут голосовать, поддержат или, возможно, какие-то вещи предложат изменить, что абсолютно нормально, на мой взгляд», — уточнил Разумков.

Напомним, партию Слуга народа возглавил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Главой избирательного штаба стал Александр Корниенко. До этого он был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Партия уже начала формирование списка. Кандидаты должны будут пройти четыре этапа проверки.

Съезд партии будет состоять из двух этапов, первый назначен на 8 июня.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Дмитрий Разумков партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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