В партии Слуга народа рассказали о четырех этапах проверки кандидатов в депутаты Сегодня, 12:46 1070 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Слуга народа начала формировать списки кандидатов в народные депутаты Valentyn Ogirenko/Reuters

Партия Слуга народа запустила процесс отбора кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.

Об этом рассказал глава избирательного штаба политической силы Александр Корниенко.

По его словам, партия будет опираться на более 600 тысяч волонтеров, которые были задействованы в различных проектах.

Корниенко сообщил, что все желающие попасть в списки партии заполняют анкеты и добавляют концепцию законопроектов, которые они хотели бы реализовать в парламенте. На собеседованиях потенциальные кандидаты рассказывают о своем видении работы в комитетах.

Всего они проходят четыре этапа проверки.

По словам Корниенко, первый этап проверки — это поиск сведений о прошлом кандидатов и о их связях. К проверке подключены специалисты по безопасности. Их также интересует вопрос, мог ли кандидат «без контракта с госбюджетом стать серьезным предпринимателем».

Второй этап — проверка на добропорядочность.

Третий этап — профессиональная кадровая оценка, во время которой группа международных компаний проводит оценку качеств кандидата.

Четвертый этап проверки кандидаты пройдут уже после съезда партии. Это будут так называемые постпраймериз, ко время которого откроется возможность комментирования потенциальных кандидатов в народные депутаты.

По результатам последнего этапа проверки руководство партии примет решение — оставить всех кандидатов или кого-то исключить из списка.

Напомним, партию Слуга народа возглавил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Главой избирательного штаба стал Александр Корниенко. До этого он был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.