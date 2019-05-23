Указ о досрочном прекращении полномочий Рады и досрочных выборах вступил в силу Вчера, 08:09 4811 Цей матеріал також доступний українською НВ Выборы в Раду пройдут 21 июля НВ

В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.