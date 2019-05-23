Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Ги Верхофстадт
Европа, не голосуй за Путина
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Указ о досрочном прекращении полномочий Рады и досрочных выборах вступил в силу

Вчера, 08:09
4811
Цей матеріал також доступний українською
Указ о досрочном прекращении полномочий Рады и досрочных выборах вступил в силу - фото

НВ

Выборы в Раду пройдут 21 июля

В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Экономика

Вчера, 09:00

img
Зима близко. Как Нафтогаз и Газпром готовятся к обострению транзитного конфликта
События

Вчера, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть
События

Вчера, 18:34

img
Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City

ТОП 3

Политика

22 мая, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
38136
Политика

22 мая, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
30674
Политика

22 мая, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
29896