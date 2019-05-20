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Зеленский: Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва

20 мая, 10:46
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Зеленский: Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский дал Раде два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Об этом он заявил, выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации.

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», — сказал Зеленский.

Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов: об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, об изменениях в Избирательный кодекс относительно открытых списков, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

«Сделайте это и повесьте медали себе — это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал Зеленский.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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