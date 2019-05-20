Зеленский: Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Об этом он заявил, выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации.
«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», — сказал Зеленский.
Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов: об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, об изменениях в Избирательный кодекс относительно открытых списков, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.
«Сделайте это и повесьте медали себе — это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал Зеленский.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.