Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля Вчера, 17:36 7193 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Володимир Зеленський REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля.

Указ президента Украины № 303 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Соответствующее решение президент принял руководствуясь положениями Конституции Украины.

Кабмину поручено обеспечить финансирование проведения внеочередных выборов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

После консультаций сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.