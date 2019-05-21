Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля.
Указ президента Украины № 303 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.
Соответствующее решение президент принял руководствуясь положениями Конституции Украины.
Кабмину поручено обеспечить финансирование проведения внеочередных выборов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.
После консультаций сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.
Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.