Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Слуги народа
Во время выборов в Верховную Раду избирательный штаб партии президента Владимира Зеленского Слуга народа возглавит Александр Корниенко.
Об этом со ссылкой на ее пресс-секретаря Татьяну Цибу передают Українські новини.
Как сообщается, соответствующее решение было принято на недавнем съезде партии, во время которого обсуждались изменения в составе ее руководства.
Отметим, что до этого Корниенко был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.
Напомним, возглавил партию Слуга народа Дмитрий Разумков.
Ранее сообщалось, что официально вступил в должность президента Украины 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.
По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.