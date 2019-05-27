Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Слуги народа Сегодня, 11:37 1926 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Владимира Зеленского Во время президентских выборов Корниенко был координатором штаба Зеленского пресс-служба Владимира Зеленского

Во время выборов в Верховную Раду избирательный штаб партии президента Владимира Зеленского Слуга народа возглавит Александр Корниенко.

Об этом со ссылкой на ее пресс-секретаря Татьяну Цибу передают Українські новини.

Как сообщается, соответствующее решение было принято на недавнем съезде партии, во время которого обсуждались изменения в составе ее руководства.

Отметим, что до этого Корниенко был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Напомним, возглавил партию Слуга народа Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что официально вступил в должность президента Украины 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.