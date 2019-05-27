Партия Слуга народа намерена получить однопартийное большинство в Раде — глава штаба Сегодня, 12:08 795 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Верховная Рада пресс-служба президента Украины

Партия Слуга народа хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по итогам досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

«Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — сформировать коалицию из одной политической силы», — цитирует Корниенко Интерфакс-Украина.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Партию Слуга народа возглавил советник президента Дмитрий Разумков.