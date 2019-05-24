Кампания стартовала. Что важно знать о досрочных выборах в Раду Сегодня, 13:23 1469 Сюжет Цей матеріал також доступний українською RFE/RL До дня голосования остается меньше двух месяцев RFE/RL

В пятницу, 24 мая, в Украине стартовала избирательная кампания в связи с досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля.

Как пояснила накануне глава ЦИК Татьяна Слипачук, для начала избирательного процесса в случае внеочередных выборов не требуется отдельное решение Центризбиркома — он стартует на следующий день после публикации указа о роспуске Рады.

Указ президента Владимира Зеленского был опубликован и вступил в силу 23 мая.

НВ рассказывает о главных этапах кампании и о тех датах, которые важно не пропустить желающим изменить место голосования.

Кого и как будем выбирать

По итогам выборов будет сформирован девятый созыв Верховной Рады. Вероятнее всего выборы пройдут по тем же правилам, что и в 2014 году — то есть по смешанной избирательной системе.

50% мест в новом парламенте займут представители партий, которые преодолеют барьер в 5% голосов. Украинцы будут выбирать их по закрытым партийным спискам — в таком случае перечень кандидатов известен, однако повлиять на место кандидата в списке партии избиратель не может. Кроме того, в бюллетене указывают лишь первую пятерку номинантов (полные списки будут доступны на сайте ЦИК).

Избиратели получат два бюллетеня — с партийными списками и кандидатами-мажоритарщиками

Еще 50% депутатов Рады, согласно законодательству, избираются в мажоритарных округах. В парламент попадает победитель каждого округа — это может быть как самовыдвиженец, так и представитель партии.

Таким образом, каждый избиратель получит на участке два бюллетеня — с партийными списками и кандидатами-мажоритарщиками. Мандаты между партиями, прошедшими в Раду, распределят пропорционально полученной поддержке.

Формально Рада должна насчитывать 450 депутатов. Однако в связи с оккупацией Россией Крыма, а также войной на востоке Украины выборы проводятся не во всех округах Донецкой и Луганской областей и не проводятся в Крыму. Поэтому депутатов будет меньше — сейчас их фактическое число 423.

Правила выборов могли быть другими — Зеленский предлагал отказаться от мажоритарки и снизить проходной барьер до 3%, закрытые партийные списки при этом сохранялись. Однако 22 мая в парламенте не нашлось голосов, чтобы рассмотреть его законопроект.

Новый избирательный кодекс, устраняющий мажоритарную систему, подразумевающий введение открытых партийных списков и снижение барьера до 4%, Рада приняла в первом чтении еще в ноябре 2017 года. К нему предложены тысячи поправок, он ждет рассмотрения во втором чтении и в целом.

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Когда будут известны кандидаты в депутаты

Выдвижение всех кандидатов — от партий по спискам и в округах, а также мажоритарщиков-самовыдвиженцев — стартует с началом избирательной кампании, то есть 24 мая.

До 10 июня партии должны провести съезды, чтобы определить собственных кандидатов, а до 20 июня предложенные ими претенденты должны подать документы в ЦИК.

К этой же дате — 20 июня — Центризбирком ждет документов и от самовыдвиженцев в мажоритарных округах.

До 25 июня ЦИК должна зарегистрировать всех кандидатов в народные депутаты.

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Можно ли будет изменить место голосования?

Да, аналогично процедуре на президентских выборах.

Если в связи с проживанием в другом месте, учебой, работой, выездом за границу или другими причинами у вас нет возможности 21 июля прийти на свой избирательный участок, то место голосования можно изменить.

Для этого необходимо лично обратиться в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей. С 24 мая до 15 июля туда нужно подать заявление с указанием участка или адреса, по которому вы хотите проголосовать.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт, удостоверение военнослужащего или военный билет). Нужно взять также документы (и их копии), подтверждающие необходимость смены места голосования. Это может быть справка с места работы или учебы; документ о праве собственности на жилье либо его аренде; проездные документы (билеты) и т. д.

Однако если избиратель планирует проголосовать на участке за пределами мажоритарного округа, к которому он приписан, то получит лишь один из двух бюллетеней — кандидатов в депутаты по партийным спискам.

Как проверить себя в списках?

Узнать, включены ли вы в Государственный реестр избирателей, можно в личном кабинете на сайте этого ведомства.

Почему сроки « горят»?

23 мая глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что по действующей системе госзакупок Центризбирком не успеет подготовиться к выборам за оставшиеся два месяца.

Она заявила, что для организации голосования нужны дополнительные решения Кабмина, парламента и президента.

Нынешняя избирательная кампания действительно пройдет в крайне сжатые сроки — если следовать формальным дедлайнам, на многие ее этапы остаются считанные дни и недели.

Финансирование выборов

До 26 мая правительство должно выделить Центризбиркому средства на проведение внеочередных парламентских выборов.

Формирование окружкомов и участкомов

До 28 мая ЦИК принимает заявки по кандидатурам в члены окружных избирательных комиссий. При этом их могут выдвинуть лишь те партии, фракции которых представлены в действующей Раде, а также те политсилы, которые участвовали в предыдущих парламентских выборах (в 2014 году).

Таким образом, новосозданные партии — такие как Слуга народа Зеленского, Голос Святослава Вакарчука, партия Люди важливі и т. д. — не смогу представить своих кандидатов в окружкомы. Это правило касается лишь досрочных выборов.

Окружные комиссии, включая их руководство, должны быть сформированы 31 мая.

А 5 июля должен быть определен состав участковых избирательных комиссий (прием кандидатур завершается за два дня до этого). Членами участкомов могуть быть и самовыдвиженцы, и все партии-участницы выборов, и представители политсил, имеющи фракции в Раде сейчас.

Бюллетени

Форму и цвет бюллетеней ЦИК утверждает после того, как состоится жеребьевка, определяющая в них место партий — она пройдет 26 июня.

Кандидаты-мажоритарщики в каждом из округов будут указаны в бюллетене в алфавитном порядке.

Снятие с выборов

Граничный срок, когда партии и кандидаты могут отказаться от участия в выборах — 30 июня.

Даты информационной «тишины»

За несколько дней до выборов вступают в силу запреты на публикацию соцопросов с рейтингами партий (последний день — 18 июля) и агитацию (последний день — 19 июля).

День накануне выборов — 20 июля — считается днем тишины.

Когда будут известны результаты выборов?

Голосование пройдет в воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00. Публиковать первые данные экзит-полов можно лишь после закрытия избирательных участков.

В течение 15 дней со дня проведения выборов ЦИК должен установить результаты выборов и по партийным спискам, и в мажоритарных округах — то есть до 5 августа.

С этого момента есть еще пять дней на официальное обнародование итогов голосования (до 10 августа).

Когда заработает новая Рада?

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва должно пройти не позже чем через 30 дней после официальной публикации результатов выборов — то есть до 9 сентября.