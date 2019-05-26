Перезагрузка парламента. Каким может быть следующий созыв Рады — инфографика Сегодня, 09:24 2986 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента О роспуске Рады Владимир Зеленский объявил в своей инаугурационной речи Пресс-служба президента

Журнал НВ оценил вероятное число мандатов у партий-участниц досрочных парламентских выборов по партийным спискам и мажоритарной системе. Голосование назначено на 21 июля.

Мажоритарщики распределены между политическими силами пропорционально рейтингу партий.

При создании графика мы учитывали, что выборы будут проходить по партийной системе с 3-процентным проходным барьером

Фото: Инфографика НВ

В связи с оккупацией Россией Крыма, а также войной на востоке Украины выборы проводятся не во всех округах Донецкой и Луганской областей и не проводятся в Крыму, а потому фактическое число депутатов — 423 вместо положенных 450.

Рейтинг партий оценивался исходя из данных социологического исследования Центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и социологической группы Рейтинг. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года. Выборка — 3 тыс. респондентов, стандартное отклонение +/-1,8%

Фото: Инфографика НВ

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года.