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Съезд партии Слуга народа пройдет в два этапа — глава штаба

Сегодня, 13:03
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Съезд партии Слуга народа пройдет в два этапа — глава штаба - фото

Скриншот с видео Интерфакс-Украина/YouTube

Первый этап съезда состоится уже 8 июня

Съезд партии Слуга народа состоится в несколько этапов.

Об этом сообщил глава избирательного штаба политической силы Александр Корниенко.

По его словам, первый этап съезда пройдет 8 июня, дата второго этапа не определена.

Именно на второй части съезда будет представлен окончательный список кандидатов в народные депутаты от партии.

«На этом съезде мы представим всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программы и идеологические принципы, с которыми партия Слуга народа пойдет побеждать на этих выборах», — резюмировал Корниенко.

Ранее Корниенко сообщил, что партия уже начала формирование списка. Кандидаты должны будут пройти четыре этапа проверки.

Напомним, партию Слуга народа возглавил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Главой избирательного штаба стал Александр Корниенко. До этого он был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Радувосьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Съезд партия Слуга народа Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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